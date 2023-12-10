Беспилотники ВДВ поразили 20 единиц техники ВСУ в Херсонской области

Фото: МО РФ

В течение прошедшей недели в Херсонской области было поражено и уничтожено примерно 20 единиц боевой техники Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны. Наибольший вклад внесла группировка «Днепр» Воздушно-десантных войск с помощью беспилотных аппаратов Zala.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» непрерывно ведут круглосуточную воздушную разведку действий подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. За истекшую неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра, — заявил представитель Минобороны РФ.

Ранее военный историк Юрий Кнутов сообщил об уникальной особенности беспилотников «Ланцет». По его словам, дрон не видим ни для радаров, ни для тепловизоров. Это происходит за счет того, что беспилотник полностью выполнен из композитных материалов и оснащен электродвигателем. Также, обратил внимание Кнутов, БПЛА имеет хорошие маневренные характеристики. Благодаря тому, что он может зависать в воздухе, его легко спутать с птицей на экране радара.