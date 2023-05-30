Как выбрать лучшую зубную пасту? Здоровье полости рта влияет и на здоровье организма. Разберемся, как выбрать лучшую зубную пасту

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Как выбрать зубную пасту правильно

Многие не осознают, какую роль играют здоровые зубы в нашей жизни. И только те, кто уже столкнулся с различными проблемами полости рта, начинают ответственно подходить к вопросу, как выбрать зубную пасту правильно. Сегодня мы также озадачимся этим вопросом и узнаем, как выбрать нужное средство с учетом ваших потребностей.

Кроме того, рассмотрим, что входит в состав зубной пасты, а чего там быть ни в коем случае не должно. И, наконец, узнаем, помогают ли в выборе зубной пасты отзывы покупателей.

Как выбрать зубную пасту

Все зубные пасты можно разделить на две большие категории: гигиенические и лечебно-профилактические. Однако для того, чтобы выбрать лучшую зубную пасту, надо более детально разбираться в их классификации:

Гигиенические зубные пасты — самая популярная категория. Они подходят для того, чтобы очищать зубы от налета, эффективно удалять остатки пищи из межзубного пространства и освежать полость рта. Однако в их составе все-таки есть антисептики для того, чтобы эффективно бороться с бактериями, и различные микроэлементы, которые положительно воздействуют на зубную эмаль. При этом в перечне ингредиентов нет никаких лекарственных средств, а потому применение такой зубной пасты рекомендовано в случае, если у вас нет проблем со здоровьем ротовой полости. Лечебно-профилактические пасты предназначены для решения некоторых проблем со здоровьем зубов и десен. Различные травы, экстракты лекарственных растений и эфирные масла, что входят в состав зубной пасты, позволяют эффективно бороться с воспалениями, повышенной чувствительностью эмали и даже позволяют уменьшать кровоточивость десен. Лечебные пасты также бывают солевые: в их состав входят минеральные вещества, которые помогают нормализовать процессы регенерации слизистых и снизить болевые ощущения при чистке зубов. Кроме этого, они уничтожают патогенные бактерии, что в конечном итоге предотвращает появление зубного камня. Следует отметить, что при изучении вопроса, какая зубная паста лучше подойдет для лечения кариеса, присмотреться следует именно к лечебной продукции, поскольку гигиенические товары помогают только предотвратить появление этого заболевания, но не лечат его. Для лечения кариеса лучше выбрать пасту, имеющую в составе кальций, фосфор и фтор, которые укрепляют эмаль зубов. Гели для реминерализации. Эти средства можно назвать «тяжелой артиллерией» для укрепления зубной эмали. Их обычно назначают после профессиональной чистки у стоматолога. В их состав входят глицерофосфат и цитрат кальция, которые эффективно защищают эмаль. Отбеливающая зубная паста — выбор тех, кто любит кофе, чай и другие напитки, которые отрицательно влияют на цвет зубов. В состав этих средств входят активные абразивы, которые полируют потемневшие участки. Конечно, такого эффекта, как после работы профессионального стоматолога, достичь даже с помощью лучшей отбеливающей зубной пасты не удастся, но сделать эмаль на один-два тона светлее получится. Пасты для чувствительных зубов могут быть как повседневными, так и лечебными, которые можно использовать несколько раз в неделю — соответствующие пометки всегда можно найти на упаковке. В состав зубной пасты такого вида входит целый набор лечебных растений, минералы и витамины, антисептические средства. Зубные пасты для детей отличаются от взрослых тем, что если ребенок их проглотит, они не нанесут вреда желудку. Главный показатель здесь — содержание фтора. Для малышей в возрасте до двух лет допускается количество фтора до 200 ppm. Подросткам можно приобретать средство с показателем до 1400 ppm.

Таким образом, пасту для чистки зубов можно выбрать исходя из того, какие проблемы с полостью рта вам требуется решить или предупредить. Умение разбираться в составе зубной пасты также поможет решить, какую выбрать.

Фото: Shutterstock Какую зубную пасту выбрать для отбеливания

Что должно входить в состав зубной пасты

В состав зубной пасты могут входить различные компоненты. Рассмотрим, что обязательно должно быть среди ингредиентов, а какие вещества в составе должны насторожить покупателя. Если вы аллергик, то прежде всего необходимо понять, на какое вещество из пасты у вас может начаться нежелательная реакция. Если такового не оказалось, то проверьте, чтобы в составе было как можно меньше красителей и консервантов.

При этом в перечне составляющих могут быть:

фтор

кальций

пирофосфаты

цитрат цинка

ксилит

пероксид карбамида

папаин и бромелаин

хлоргексидин

натуральные экстракты

гидроксиапатит

пептиды

В состав зубной пасты не должны входить:

SLS/SLES — пенообразователи

карбонат кальция — дешевое абразивное вещество

Также в обычных зубных пастах, то есть тех, которые предполагается использовать ежедневно, не должно быть триклозана или триклогарда, антибиотиков, которые применяют только по назначению врача.

Расскажем более подробно. Фтор — именно то вещество, которое положительно влияет на зубную эмаль, нейтрализует бактерии, что в конечном счете препятствует развитию кариеса. Лучшими фторсодержащими веществами для зубных паст считаются фторид натрия или аминофторид. Кальций в свою очередь также укрепляет зубы, кроме того, в начальных стадиях кариозной болезни пасты именно с этим элементом способны остановить развитие болезни. Однако в пасте не должно быть одновременно фтора и кальция, поскольку эти компоненты нейтрализуют друг друга. Чтобы одинаково насыщать зубную эмаль обоими веществами, чередуйте пасты с их содержанием.

Фото: Shutterstock Что входит в состав зубной пасты

Такие вещества, как пирофосфаты, замедляют рост бактерий, что позволяет предотвращать появление зубного налета. А антисептик цитрат цинка уничтожает болезнетворные бактерии в ротовой полости.

Одним из самых действенных натуральных составляющих, которое защищает зубы от кариеса, является ксилит. Помимо этого, он еще и увлажняет слизистую.

Если вы размышляете, какую зубную пасту выбрать для отбеливания, то смело берите ту, в состав которой входят пероксид карбамида, папаин и бромелаин. Первое вещество содержит в своем составе водород, одно из самых эффективных отбеливающих средств. Другие два — натуральные ферменты, которые также влияют на осветление зубной эмали.

Еще одним антисептиком для борьбы с патогенными бактериями является хлоргексидин. Стоит отметить, что пасты с его содержанием нельзя использовать ежедневно, так как это может сказаться негативно и на количестве полезных бактерий. Однако непоправимого вреда здоровью использование пасты с его содержанием не нанесет.

В состав зубных паст, призванных бороться с различными воспалительными заболеваниями слизистых, нередко входят экстракты таких растений, как кора дуба, ромашка и шалфей. Они также являются антисептиками, но природными, потому их можно использовать каждый день. В частности, кора дуба — эффективное средство при кровоточивости десен. Также для восстановления десневой ткани в состав средств включают органические пептиды, которые нормализуют работу слизистых на клеточном уровне.

Кроме этого, в перечне ингредиентов можно встретить такое современное вещество, как гидроксиапатит. Оно эффективно помогает восстанавливать микротрещины в зубной эмали.

Как выбрать лучшую отбеливающую зубную пасту

Каждый современный человек хотя бы раз в жизни задумывался над тем, как сделать улыбку белоснежной. Однако стоит понимать, что отбеливающая зубная паста не столь безобидна, как утверждают ее производители. И даже может нанести вред, если использовать ее неправильно или купить слишком дешевый продукт. Поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор и не навредить здоровью полости рта, выбирайте продукцию проверенных марок и не гонитесь за низкими ценами. И помните, что у многих людей естественный цвет эмали — желтоватый, а значит, без повреждений зубов белоснежной улыбки не получить. Разумнее будет обратиться к лечащему стоматологу, чтобы он подсказал правильное решение вашей проблемы.

Фото: Shutterstock Отбеливающая зубная паста

Какой формат зубной пасты выбрать: отзывы

Еще стоит сказать несколько слов о таком параметре, как формат средства для чистки зубов. В Интернете вы увидите большинство отзывов о классической зубной пасте. Она бывает белая, без красителей, однотонная или многоцветная. Предпочтение стоит отдавать продукту без красителей — белого цвета, если речь идет не о лечебном виде пасты. Пасты, содержащие экстракты растений и трав, могут быть естественных оттенков, например, зеленоватого.

Однако можно встретить продукцию для ухода за полостью рта и в виде геля. Авторы отзывов подчеркивают, что без красителей этого продукта не бывает, зато в его составе крайне мало абразивных веществ. Именно поэтому гель стоит выбирать, если вам нужен щадящий уход за эмалью. Гели также идеальный вариант для малышей.

Ну, и не стоит забывать о зубном порошке. Он неплохо выполняет роль отбеливателя для зубов за счет высокой абразивности. Его состав остается неизменным на протяжении десятилетий — мел и эфирные масла. Он прекрасно очищает зубы от налета, эффективно нейтрализует бактерии, но при частом применении может привести к истончению эмали.

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