Названы две главные причины, почему кошка отказывается ходить в лоток

Кошка может отказываться ходить в лоток по двум причинам: физической и психологической, заявила NEWS.ru зоопсихолог, фелинолог Ангелина Сиротина. По ее словам, питомец может страдать заболеваниями мочевыделительной системы. Другая причина — животное испытывает дискомфорт, потому что ему не подходит лоток или наполнитель, уточнила она.

Если животное не ходит на лоток, возможно, всему виной физиологическая проблема. Дело в болевом синдроме. Но чаще хозяевам приходится работать с психологическим аспектом. Например, кошка может испытывать дискомфорт или даже стресс от лотка или наполнителя, — заметила Сиротина.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что в России созданы хорошие условия для долгой жизни кошек, потому они и живут в среднем по 15 лет и больше. Самое главное, по его словам, это отсутствие стресса, умиротворенность и спокойствие. Чтобы продлить своей кошке жизнь, ветеринар посоветовал окружить ее заботой, хорошим питанием, уходом. Также он напомнил, что нельзя пренебрегать качественным ветеринарным обслуживанием питомца.