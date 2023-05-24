Выбираем санскрин для лица на лето и не только Узнаем, как выбрать лучший крем для лица с SPF

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Солнцезащитный крем для лица

В летний период мы всегда надеемся на то, что установится жаркая погода. Она влияет на наше настроение, гардероб, варианты отдыха и даже время работы. Теплое солнце дарит нам витамин D, а вместе с ним и красивый загар. Однако не все так радужно, ведь именно из-за ярких лучей наша кожа стареет, и быстрее всего это отражается на лице, особенно у женщин. К счастью, в современном мире существуют средства, которые позволяют защититься от вредного излучения и сохранить молодость кожи. Узнаем подробнее, как работает такая защита, от чего она защищает, и как выбрать солнцезащитные средства для лица и тела.

От чего защищает солнцезащитный крем SPF

Санскрины были разработаны для того, чтобы защищать кожу от вредных видов солнечного излучения — Ultraviolet (UV). Он достигает поверхности Земли в количестве 5%. Всего известно три типа ультрафиолетовых лучей:

UVA-лучи

UVB-лучи

UVC-лучи

Однако опасаться всерьез стоит только первых двух типов, поскольку третий почти полностью задерживается различными составляющими атмосферы, которая защищает нашу планету.

Фото: Ivan Urquizar/Keystone Press Agency/Global Look Press Солнцезащитные средства для лица

Первый тип, UVA, — это почти 95% всего ультрафиолета, который попадает на планету. Именно он вызывает фотостарение кожи, проникает глубоко в слои дермы, может стать причиной ожогов, гиперпигментации, онкологических заболеваний, а также способен привести к разрушению коллагена, отвечающего за эластичность кожных покровов. Этот тип лучей проникает сквозь оконные стекла и тучи. Именно из-за него, без применения солнцезащитного крема для лица и тела, можно обгореть даже в пасмурный день.

Второй тип, UVB, составляет всего 5% ультрафиолетовых лучей, попадающих на поверхность Земли. Стекла и облачность служат для них хорошей преградой. Но если защиты нет, то именно эти лучи заставляют кожу усиленно вырабатывать меланин, что приводит к появлению загара. Без применения санскрина для лица и тела этот тип лучей может привести к появлению легких солнечных ожогов.

Что такое «SPF-крем для лица» и виды UV-фильтров

В ходе исследований ученые пришли к выводу, что существуют своеобразные фильтры, которые не пропускают опасное излучение и помогают защитить кожу от вредного воздействия лучей UVB. Именно эти фильтры упомянуты на упаковках с солнцезащитными кремами для лица и тела с помощью аббревиатуры SPF. Кроме этого, санскрины также имеют индекс, обозначаемый буквами PPD. Он показывает степень защиты от UVA-излучения.

Всего существует два вида фильтров: физические и химические.

Фото: shutterstock.com Лучший крем для лица с SPF

Физические имеют в своем составе такие вещества, как оксид цинка или диоксид титана. Они создают на поверхности кожи своеобразный защитный слой, от которого вредные лучи просто отражаются. Однако санскрины, в состав которых входят такие средства, как правило, оставляют белые разводы.

К химическим относятся фильтры, которые содержат в составе бензоаты, октокрилен или парсол 1789. Их еще называют «ловушками» для UV-лучей, потому что данные органические вещества улавливают световую энергию и преобразуют ее в тепловую.

Как выбрать лучшие санскрины в зависимости от оттенка кожи

Для того, чтобы подобрать лучший крем для лица с SPF, необходимо для начала определить, к какому фототипу относится ваша кожа. Всего выделяется шесть таких типов:

кельтский

нордический или скандинавский

среднеевропейский

южноевропейский или средиземноморский

индонезийский

африканский

Среди жителей России распространены только первые четыре. Так, для кельтского типа кожи свойственен фарфорово-белый цвет, ее обладатели легко краснеют, часто имеют веснушки. Загар на такую кожу ложится очень плохо — чаще солнечные лучи оставляют на ней красные пятна и ожоги. Для людей кельтского типа рекомендуются солнцезащитные кремы SPF 50+, индекс PPD тоже лучше выбирать максимальный — 42. Помимо этого, кожу следует прикрывать одеждой, лицо и шею — платком или широкополой шляпой.

Фото: shutterstock.com Санскрин

Люди с нордическим фототипом обладают довольно светлой кожей, но не белой. Однако солнечные лучи оказывают на них такое же воздействие, как на «кельтов» — загар ложится пятнами, а через 10 минут пребывания на открытом солнце можно получить ожог первой степени. Лучший SPF для лица в данном случае также имеет показатель 50, однако если вы не планируете находиться на пляже, то можно выбрать санскрин с показателями SPF от 30.

Обладатели среднеевропейского фототипа имеют оливковый или смуглый цвет кожи. Загар ложится ровно и быстро, даже в северных широтах. Однако обгореть могут и они — за полчаса отдыха на пляже без защитного средства ожог первой степени обеспечен. Чтобы избежать этого, рекомендуется наносить SPF-крем для лица с показателями от 15 до 30.

Средиземноморский тип кожи — это тот самый случай, когда загар буквально «липнет». Сгореть на солнце таким людям практически невозможно, однако для защиты кожи от вреда, который наносят UV-лучи, рекомендуется использовать солнцезащитный крем SPF-15 или 20.

Какой выбрать санскрин: отзывы и рекомендации

Лучшим SPF для лица и тела можно считать тот, который подходит не только под фототип, но и удобен вам по другим параметрам. Рассмотрим популярные типы средств для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Спрей

Этот тип средств против загара подойдет, если вы планируете загорать на пляже или у бассейна в безветренный жаркий день. Многие пользователи отмечают, что сразу после нанесения спрей может обжигать кожу, особенно если на ней есть мелкие повреждения. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется наносить спрей в тени или заходя в помещение. Еще одной особенностью спреев можно назвать их основу — зачастую она бывает маслянистой, а значит, оставит жирные пятна на одежде и коже. Держится спрей тоже не очень длительное время. Кроме того, он может оставлять белые следы на коже и одежде, которые плохо смываются обычной водой. Такое средство подойдет, если у вас нет возможности нанести крем на лицо и тело, как экстренная мера. Однако если на кожных покровах уже присутствует ожог от солнечных лучей, спреем пользоваться нельзя.

Фото: shutterstock.com Лучший SPF для лица

Гель

Такие солнцезащитные средства имеют легкую текстуру, быстро впитываются, не оставляют пятен на коже. Однако на одежде, особенно светлой, могут остаться пятна. Зато гель не оставляет разводов на коже. Помимо этого, гелеобразные санскрины, как правило, можно наносить на кожу, которая уже подверглась солнечному ожогу. У гелей есть недостатки — они редко бывают водостойкими, а значит, не смогут защитить кожу от солнечных лучей под водой. Каждый раз после купания их необходимо наносить заново полностью на все лицо и тело.

Крем

В Сети можно найти самые разные отзывы про солнцезащитные кремы SPF 50. Однако большинство потребителей отмечают, что такой тип средства — самый удобный и надежный. Кремы зачастую имеют маслянистую основу, однако в зависимости от производителя могут быть плотными и легкими. Плотные кремы оставляют разводы на коже и плохо впитываются, зато не смываются водой. Более легкие текстуры не оставляют следов на коже, впитываются без разводов, а в воде некоторое время сохраняют свое действие.

Выбирая тип солнцезащитного средства, не бойтесь комбинировать, особенно если вы покупаете средства одного и того же бренда. Например, утром на кожу можно нанести слой геля, а через пару часов, после купания, воспользоваться кремом. Вечером, по дороге домой, обновите защиту спреем.

Полезные советы для любителей солнца

Напоследок предлагаем вам несколько полезных советов, как защититься от вредного воздействия солнечных лучей:

Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press Солнцезащитный крем SPF 50: отзывы

Чем светлее кожа, тем выше должно быть значение SPF. Обладателям скандинавского и кельтского фототипа рекомендуется наносить защитные средства даже зимой. Даже смуглую кожу необходимо защищать UV-фильтрами, поскольку ультрафиолет не только приводит к ожогам, но и может оказывать канцерогенное воздействие. Для жирной кожи выбирайте защиту с химическими фильтрами — они обладают более легкой консистенцией. Наносить защиту следует за 15-20 минут до выхода на солнце. На лицо сначала наносится увлажняющий крем, затем санскрин, потом декоративная косметика. Если вы находитесь на открытом солнце весь день, наносите защитное средство повторно каждые два часа. Избегайте загорать в часы наибольшей активности солнца — с 11:00 до 15:00, в зависимости от региона эти временные рамки могут сдвигаться. Дополнительно защищайте кожу одеждой и головным убором, при возможности загорайте под специальным зонтом или навесом. Ученые пришли к выводу, что солнцезащитные средства практически не влияют на выработку витамина D. Санскрины не блокируют солнечные лучи на 100%. Другими словами — даже при их использовании можно загореть, но пигмент будет лежать на коже ровно, а негативное воздействие UV-лучей будет сведено к минимуму. Солнечным ожогам в наибольшей степени подвержены выступающие части лица — нос, уши, а также губы. Защищайте их особенно тщательно. После возвращения с пляжа или прогулок на открытом воздухе санскрин необходимо смыть с кожи.

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