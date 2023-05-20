Как уберечься от клещей Рассказываем, как уберечься от клещей во время отдыха на природе

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Укушенные клещами

Пригрело весеннее солнышко — и клещи тут как тут. Эти насекомые — настоящие монстры, стерегущие в лесных зарослях беспечных прохожих и их домашних питомцев. В мае-июне клещи проявляют наибольшую активность, то есть, алчут неимоверного количества крови, чтобы утолить зимний голод и выполнить миссию по размножению. Но не стоит из-за этих насекомых отказываться от поездки за город или от похода по лесным далям. Если знать, как уберечься от укуса клеща, то эти паразиты не испортят удовольствие от прогулок в лесу.

Чем опасен укус клеща

Клещи в отличие от комаров или оводов действуют скрытно. Они заползают под одежду и на «мягких лапах» скользят по телу в поисках наиболее уязвимого местечка в области подмышечной или подколенной впадин, между пальцами ног, на шее, на голове, с внутренней стороны локтей, в зоне талии (на животе и спине). Укусы клещей почти неощутимы, так как их слюна обладает обезболивающим действием. Паразит может неприметно питаться кровью жертвы довольно долго, особенно если присосался к собаке или другому млекопитающему. Бывает, что хозяева замечают на своем любимце вампира, раздувшегося до бусины сантиметрового диаметра (размер в голодном состоянии — не более 4 мм).

При укусе клеща вместе со слюной в организм человека проникают вирусы и бактерии смертельно опасных болезней: клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза. Этот список не окончателен. Зафиксированы случаи переноса клещами и других ужасных недугов.

Что такое клещевой энцефалит? Это тяжелое заболевание вызывает нейротропный вирус, поражающий центральную нервную систему инфицированного. Если вовремя не получить медицинскую помощь, то может произойти частичный или полный отказ головного и спинного мозга, что приводит к тяжелым неврологическим расстройствам и дисфункциям организма: слепоте, глухоте, потере речи и памяти, тремору конечностей, эпилептическому синдрому и параличу. Часть людей, укушенных клещами, не выживают.

Другая страшная инфекция, обитающая внутри клеща, это боррелиоз (болезнь Лайма).Возбудители этой жуткой хвори — бактерии Borrelia — пожирают не только центральную нервную систему, но и сердце, кожу и суставы. На ранней стадии болезнь определяют по характерной сыпи в виде колье с ярким красным центром (мигрирующей эритеме). Но порой боррелиоз протекает бессимптомно или маскируется под банальную простуду. Бактерии могут притаиться в организме и активизироваться через несколько недель и даже месяцев после инфицирования, когда больной уже и думать забыл об укусе клеща.

Фото: shutterstock Как избежать укуса клеща

Как уберечься от укуса клещей

Клещи имеют свои слабые стороны. Они не так уж быстро передвигаются в природных условиях и у них нет крыльев. Насекомые-вампиры обитают в основном в подлеске: на кустах, низкорослых деревьях, а также в высокой траве. В ельниках или сосновых рощах эти членистоногие встречаются гораздо реже, чем в лиственных или смешанных лесах. Если в лесном массиве много муравейников, то клещи там не живут. Муравьи их уничтожают подчистую, то есть на всех стадиях развития.

Чтобы не подцепить клеща, на прогулку следует надевать:

закрытую обувь — глубокие ботинки или кроссовки, а лучше всего сапоги, заправив в них брюки;

толстовки или худи, то есть, блузы или свитеры с капюшоном и манжетами на резинке;

рубашку или футболку, но обязательно с застегивающимся воротником, длинными рукавами с плотно облегающими руку манжетами;

косынку или бейсболку (если нет капюшона), заправив под них волосы, а на шею можно повязать шарфик.

В лесу желательно носить светлую и однотонную одежду, на которой хорошо видны черные точки мелких агрессоров.

Клещи не выносят резких запахов. Для отпугивания этих и других кровососов на открытые участки тела (руки, лицо, шею, руки) наносят масла гвоздики, розмарина, эвкалипта, мяты. Касторка и камфора тоже подойдут. Эффект длится около двух часов. Одежду, рюкзаки, сумки, спортивный инвентарь обрабатывают аэрозольными препаратами для борьбы с паразитами. Содержащиеся в них инсектицидно-репеллентные комплексы не только отпугивают, но и парализуют клещей. Все названные средства можно приобрести в аптеках, торговых центрах или в онлайн-магазине.

Фото: shutterstock Как уберечься от клещей на природе

Что делать, если укусил клещ

Вернувшись с прогулки, надо внимательно осмотреть одежду и обувь, перетрясти куртки, плащи и брюки над белой тканью. Тело также нуждается в тщательном обследовании, особенно со стороны спины. Если к коже присосался клещ, его необходимо сразу же удалить. Чем дольше в организм будет поступать слюна кровососа, тем выше вероятность подхватить заразу.

Клещей обычно вытаскивают с помощью скрученной из нитки петли или маникюрного пинцета. Оторвавшуюся головку или лапку удаляют стерильной иголкой, как и занозу. Задача упрощается, когда знаешь что делать, если укусил клещ. Опытные дачники и туристы запасаются ручкой-лассо, набором крючков и клещевертов для выкручивания клещей разного объема.

Вытащенного кровососа помещают в банку, плотно закрывают крышкой и передают в лабораторию на анализ. Если паразита живым довезти не удалось, исследуют кровь укушенного. На получение результатов требуется три дня. Слишком долго, чтобы ждать сложа руки.

Пострадавший должен обратиться за помощью к терапевту и инфекционисту как можно скорее. Для профилактики энцефалита после укуса клеща больному делают инъекции противоклещевого иммуноглобулина или нормального иммуноглобулина человека. Эта мера эффективна в течение трех суток после укуса клеща.

В первые дни больному также назначают антибиотики для профилактики боррелиоза, а точнее для снижения риска заболевания. Однако принимать такие лекарства нужно только под медицинским контролем. Более того, если результаты анализов подтвердят боррелиоз, то пациента госпитализируют для проведения курса лечения с целью предотвращения тяжелых осложнений.

Фото: shutterstock

Как провести профилактику и уберечься от укуса клещей

Единственное надежное средство для профилактики энцефалита — это вакцинация. Прививку надо сделать минимум за два с половиной месяца до начала активизации клещей или до поездки в неблагополучные в плане распространения этих паразитов территории. Вакцинирование проводится в два этапа. Иммунитет начинает вырабатываться через две недели после второй прививки. В дальнейшем необходимо следовать указаниям врача и выполнять регулярную ревакцинацию.

Прививки от боррелиоза пока не существует. Как и от многих других инфекций, возбудителями которых нашпигованы брюшки клещей. Профилактика заболеваний базируется на сознательности граждан, а также на их подготовленности к укусам клещей. Любители прогулок на природе должны:

знать, как защитить себя от укуса членистоногих во время похода в лес;

быть в курсе того, что делать, если укусил клещ, уметь аккуратно удалить присосавшегося паразита, оперативно обратиться к врачу;

проверять домашних животных, не присосались ли к ним клещи;

подыскивать открытые солнечные поляны для проведения пикников;

убирать старые листья и сухую траву на дачных участках и прилегающих к ним лесистых территориях;

обрабатывать садовые деревья акарицидными средствами (химпрепараты для борьбы с клещами);

беречь муравейники в лесах.

Как видите, ничего сложного. Нужно только жить в гармонии с природой, предпринимать меры предосторожности, быть постоянно начеку — и тогда никакие клещи не навредят вашему здоровью.

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