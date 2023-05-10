Россиян предупредили об опасности эрлихиоза В Роспотребнадзоре предупредили о поражении кровяных клеток из-за эрлихиоза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инфекция эрлихиоз является сезонным заболеванием и передается человеку через присасывание клеща, предупредили в Роспотребнадзоре. Болезнь опасна в первую очередь тем, что поражаются белые кровяные клетки в организме, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на Telegram-канал ведомства. После заражения у человека может повыситься температура и начаться жар.

Человек, зараженный эрлихиозом, после присасывания клеща может почувствовать жар, повышение температуры, симптомы поражения внутренних органов и неврологические нарушения, — пишет издание.

В Роспотребнадзоре посоветовали быть внимательными во время прогулок на природе. Рекомендуется проверять питомцев после возвращения с улицы и осмотреть тело и одежду на наличие клещей. В ведомстве уточнили, что не стоит приносить в дом свежесобранные растения — в них могут оказаться паразиты. Кроме того, инфекции могут передаваться при употреблении сырого молока или продуктов из него.

Санитарный врач Николай Дубинин ранее предупредил, что из-за теплой весенней погоды активность клещей заметно выросла. По его словам, численность членистоногих зависит от ряда факторов, в частности от количества грызунов.