Санитарный врач объяснил активность клещей весной Санитарный врач Дубинин рассказал о появлении большого количества клещей из-за теплой погоды

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Из-за теплой погоды в апреле появилось большое количество клещей, их активность заметно повысилась, объяснил санитарный врач Николай Дубинин. Комментируя ситуацию KP.RU, специалист отметил, что активность членистоногих разная в зависимости от нескольких факторов. Среди них в том числе количество грызунов.

Активность клещей и их количество связаны с тем, что в какие-то годы больше их «прокормителей», а в какие-то меньше. Например, в лесах расплодились мелкие животные вроде мышей — значит и клещей будет больше. <...> В конце апреля стояла хорошая погода. На пикники, на прогулки отправилось больше людей. В прошлом году было не так, — отметил врач.

Если укуса клеща избежать не удалось, то рекомендуется поехать в травмпункт, чтобы его снять. При удалении членистоногого самостоятельно необходимо использовать пинцет или обмотать пальцы чистой марлей. Захватывать клеща следует как можно ближе к ротовому аппарату, чтобы извлечь вместе с хоботком. Место укуса нужно продезинфицировать. Для этого подойдут 70-процентный спирт, пятипроцентный йод или одеколон. Чтобы вытащить хоботок, если он остался, необходимо обрабатывать место укуса йодом.

Специалист диагностической лаборатории Алена Гуляева ранее посоветовала выбирать светлую одежду, которая максимально защищает кожу, для прогулок на природе, чтобы легче обнаружить и избежать нападения клещей. По ее словам, длинные брюки можно заправить в носки, а также лучше всего носить закрытую обувь и надевать головной убор или капюшон.