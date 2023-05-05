Россиянам рассказали, как защититься от клещей Врач Гуляева: обнаружить клещей при отдыхе на природе весной поможет светлая одежда

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Россиянам будет легче обнаружить и избежать нападения клещей во время отдыха на природе весной, если они выберут светлую одежду, при этом максимально защищающую кожу. Об этом РИА Новости рассказала специалист диагностической лаборатории Алена Гуляева. Она подчеркнула, что при нахождении клеща на коже для его удаления лучше обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Клещи не падают с деревьев, а ползают по траве, по низкорослым кустарникам, по растительному мусору (опавшие листья, ветки). Чтобы их было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду, максимально защищающую кожу, — сказала Гуляева.

Она также добавила, что при этом длинные брюки можно заправить в носки, а также лучше всего носить закрытую обувь и надевать головной убор или капюшон.

Если клещ все же попал на кожу, а возможности обратиться к медикам нет, его нужно удалить самостоятельно при помощи пинцета или специальных выкручивателей, которые продаются в аптеках. После удаления клеща нужно сдать в лабораторию на анализ. В случае обнаружения антигена вируса клещевого энцефалита, в течение 72 часов от момента укуса по назначению врача проводят экстренную профилактику.

Основными симптомами возможного укуса, по словам Гуляевой, являются покраснения кожи, зуд, повышение температуры тела, головная боль, понижение артериального давления, учащенное сердцебиение, высыпания, увеличение лимфоузлов, слабость.

При появлении таких симптомов следует обратиться к врачу.

Ранее инфекционист Юлия Климова ранее рассказала что всегда существует минимальный риск получить ложноотрицательный результат после анализов на наличие клещевого энцефалита. По ее словам, из-за этого врачи проводят профилактические мероприятия вне зависимости от результатов.

В свою очередь врач Александр Мясников заявил, что обезопасить себя от опасных клещей во время прогулки на открытом воздухе можно, если носить высокие сапоги и длинные штаны. Он также развеял миф о том, что клещи могут упасть на человека с дерева.