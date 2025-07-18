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18 июля 2025 в 13:58

Врач рассказала, для кого опасен укус пчел даже при отсутствии аллергии

Врач Павлова: укусы пчел опасны для людей с гиперреакцией на насекомых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Укусы пчел, шмелей и шершней опасны для людей с гиперреакцией на насекомых, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Специалист пояснила, что при такой реакции организм сильнее реагирует на яд, слюну и другие вещества, которые выделяют насекомые при укусе.

Укусы ос и пчел, шмелей, шершней считаются более опасными для людей с гиперреакцией, чем укусы комаров и других насекомых. С ядом этих насекомых тяжелее справиться организму, тем более если есть специфическая чувствительность организма, а именно инсектная реакция. Это такая реакция, когда иммунная система очень активно реагирует на яд, слюну или другие вещества, которые выделяются при укусе насекомыми, — пояснила Павлова.

По словам врача, у людей с гиперреакцией даже без аллергии может развиваться сильный отек, покраснение и боль, которые долго не проходят. Она также отметила, что в тяжелых случаях возможны крапивница, отек Квинке или анафилактический шок, особенно у детей и аллергиков.

У людей с гиперреакцией возникает в месте укуса пчел, шмелей и шершней сильное покраснение, сразу формируется отек, боль, организм резко реагирует, вызывая воспаление, чтобы справиться с веществами, полученными при укусе. Эти симптомы не проходят быстро. Возможно и развитие более тяжелых вариантов, в виде крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока. Дети и люди с аллергией, либо с наличием гиперреакции на укусы — это группа риска, — резюмировала Павлова.

Ранее иммунолог Людмила Лапа заявила, что комары могут передать человеку любое заболевание через кровь. Она предупредила, что в этом году насекомые отличаются особой агрессивностью.

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