Россияне стали чаще страховаться от укуса клеща

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В 2022 году от укуса клеща было застраховано более полумиллиона человек — это на 50% больше, чем в прошлом году, при этом более 130 тысяч застрахованных – дети. Об этом заявили в компании «Ингосстрах».

Больше всего клиентов традиционно сконцентрировано в регионах — на них приходится 99% полисов, в Москве в прошлом сезоне страховую защиту приобрели более трех тысяч человек. Для жителей столицы страхование особенно актуально, ведь клещ обитает и в лесопарковых зонах на территории мегаполиса.

Больше всего полисов от укуса клеща в прошлом году приобрели в Челябинской (более 28%) и Ярославской области (14%), Красноярском крае (13%), Алтайском крае (9%), а также в Удмуртской республике (7%). Чаще всего за медицинской помощью из-за укусов клещей обращались в Челябинской области, Красноярском крае, Ярославской области, Алтайском крае и Удмуртской Республике. Более 10% от всех обратившихся за медицинской помощью по страховке в 2022 году составили дети.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перед началом нового сезона в компании проанализировали накопленный опыт, потребности клиентов, а также ситуацию на рынке и в результате значительно усовершенствовали полис страхования от укуса клеща. Для нового сезона были разработаны дополнительные программы. В частности, появилась возможность назначить курс Йодантипирина. Врач может назначить этот препарат, если иммуноглобулина не оказалось в клинике или у клиента непереносимость иммуноглобулина, а также если с момента присасывания или наползания клеща прошло более 72 часов. Компания оплатит лечение как иммуноглобулином, так и Йодантипирином – в зависимости от назначения врача.

Кроме того, программу страхования от укуса клеща можно дополнить полисом от несчастного случая и болезней, куда включены укусы ядовитых змей или других членистоногих, госпитализация в результате клещевого или вирусного энцефалита, болезни Лайма, и других возможных событий. Если произойдет страховой случай, то компания выплатит до 100% страховой суммы — от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести события.

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Заместитель генерального директора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов заявил, что благодаря страхованию можно сфокусироваться на активном отдыхе и не переживать о последствиях.

«С каждым годом страхование на случай укуса клеща становится все более популярным, и мы рады, что жители всей нашей страны бережно относятся к своему здоровью. Весной чаще хочется проводить время на природе — не отказывайте себе в этом, сфокусируйтесь на активном отдыхе с семьей, а о качественной медицинской помощи при укусе клеща позаботится наша компания», — отметил он.

В рамках полиса медики удалят клеща и проверят его на наличие возбудителей инфекций, обработают место укуса, проконсультируют и введут иммуноглобулин при наличии медицинских показаний. Также при необходимости компания организует экстренную помощь в условиях стационара и реабилитацию до 21 дня в комфортной палате. В рамках полиса можно застраховать всю семью, а стоимость полиса начинается от 165 рублей в год на человека (в зависимости от региона).