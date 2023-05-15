Вирусолог оценил исходящую от новых видов клещей опасность Вирусолог Альтштейн считает, что новых заболеваний из-за клещей ждать не стоит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Не стоит ожидать эпидемий неизвестных болезней от новых виды клещей, открытых российскими учеными, заявил NEWS.ru профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, если эти виды клещей обнаружены сейчас, это не значит, что ранее их не существовало.

Никаких связанных с ними заболеваний, помимо тех, что уже известны, нам не грозят. А эти заболевания тоже как были, так и есть, повлияют ли клещи на что либо-еще – покажут исследования в дальнейшем. Но ожидать новых заболеваний или тем более эпидемии не следует, — сообщил он.

Альтштейн добавил, что если бы россиянам грозила лихорадка Западного Нила, например, то была бы она уже везде. Кроме того, сам факт обнаружение этих насекомых – это хорошо, значит будут новые исследования, но, то, что это не имеет никакого большого эпидемиологического значения – определенно, считает врач.

Меры профилактики против них такие же, как и против других клешей – правильная одежда и обувь, если собираетесь в лес, например, головные уборы, специальные противоклещевые препараты, — резюмировал Альтштейн.

15 мая сообщалось, что ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей, которые являются возбудителями чумы и лихорадки Западного Нила. Исследование российских ученых было опубликовано в журнале Persian Journal of Acarology. Специалисты отмечают, что паразиты широко распространены в Монголии и Сибири.