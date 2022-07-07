Иммунолог ответил на вопрос о вреде репеллентов от насекомых для организма Иммунолог Болибок: репелленты от насекомых стоит использовать в соответствии с инструкцией

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При некорректном использовании репелленты от насекомых могут нанести вред организму, в особенности если вещество попадет на открытую рану или порез, заявил иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «ФедералПресс». Вместе с этим он добавил, что подобные спреи безвредны для человека, если использовать их по инструкции.

Репеллент — это вещество, которое безопасно для организма человека. Однако если наносить средство прямо на кожу, не по инструкции, то есть шанс нанести вред, — рассказал Болибок.

По его словам, структура репеллента устроена таким образом, чтобы отпугивать насекомых, но не вредить человеку. Однако, заметил Болибок, это относится только к тем средствам, которые распространяют дым или специальный запах. Иммунолог подчеркнул: различные спреи и аэрозоли стоит распылять строго в соответствии с инструкцией, закрывая глаза во время процесса. Болибок также посоветовал защищать детей от насекомых не только репеллентами, но и специально подобранной одеждой.

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