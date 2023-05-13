Названы места охоты энцефалитных клещей на человека Эксперт по выживанию Москаев: энцефалитный клещ может напасть на человека и в лесу, и на стройке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Энцефалитные клещи «охотятся» на людей везде: в поле, высокой траве, в лесу, на дачной лужайке или на пустыре городской застройки, рассказал NEWS.ru кандидат биологических наук, эксперт по выживанию Антон Москаев. Он добавил, что насекомые предпочитают тенистые влажные участки, к тому же май — время максимальной активности подобных членистоногих.

Клещи переносят боррелиоз, эрлихиоз, риккетсиоз, туляремию, анаплазмоз, ку-лихорадку, но самое важное — энцефалит, поражающий ЦНС и угрожающий пациенту инвалидностью и смертью. Клещи предпочитают влажные тенистые участки, однако «охотиться» на человека могут везде — в поле, в высокой траве, в лесу, на лужайке на даче, на пустыре в городской застройке, — заявил Москаев.

Вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо людям, часто бывающим на природе, в лесу, — например охотникам, собирающимся отправиться в тайгу, рассказал ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт добавил, что прививка «не особо нужна» жителям городов.

Ранее Альштейн отметил, что главными симптомами клещевого энцефалита являются высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль. Он добавил, что боррелиоз, также распространяемый этими насекомыми, проявляется красным пятном вокруг укуса и сыпью. Ученый уточнил, что если после отдыха на природе у человека поднялась температура и появилось чувство онемения в конечностях, необходимо обратиться к врачу.