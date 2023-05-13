Названа одежда, спасающая от энцефалитных клещей Биолог Москаев посоветовал для защиты от клещей светлую одежду с длинными рукавами и штанинами

Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

Для защиты от клещей лучше всего подойдет одежда с длинными рукавами и штанинами, светлого цвета, на котором лучше видно членистоногих, а любителям рыбалки и походов стоит приобрести себе специальный противоэнцефалитный костюм. Такими советами с читателями NEWS.ru поделился кандидат биологических наук, эксперт по выживанию Антон Москаев.

Заправляйте штаны в обувь или натягивайте поверх них носки, так как клещ ползет снизу вверх, упав на вас с высокой травинки. Не забывайте про головной убор. Если любите ловить рыбу или ходить в походы, приобретите противоэнцефалитный костюм. На таких костюмах предусмотрены резинки на щиколотках и запястьях, кармашки-«ловушки» на клещей, капюшон и, как бонус, отстегивающаяся противомоскитная сетка на лицо, которая предохранит вас от надоедливых комаров, — посоветовал Москаев.

Важно позаботиться и о своих питомцах, которые тоже могут принести в дом клещей.

Не забудьте с апреля обезопасить домашних животных противоклещевыми каплями или таблетками. Помните, что в мае клещи наиболее агрессивны, — предупредил эксперт.

Но самый лучший способ обезопасить себя от энцефалита — это вакцинация, заключил он.

Ранее эксперт по выживанию предупредил, что подцепить клещей можно везде: в поле, в высокой траве, в лесу, даже на дачной лужайке. Помимо энцефалита, клещи также переносят боррелиоз, эрлихиоз, риккетсиоз, туляремию, анаплазмоз и ку-лихорадку.