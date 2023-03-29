Клещи проснулись раньше срока: как защититься и не заболеть энцефалитом Паразиты уже притаились в сухой траве и ждут жертв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты предупреждают: в России раньше срока начался «сезон клещей». Обычно они просыпаются не раньше второй декады апреля, но в этом году сыграло роль теплое начало весны. NEWS.ru спросил специалистов, в каких регионах клещи уже активизировались и как защитить себя от вредоносных животных.

Почему опасность клещей в этом году особенно высока

На Урал, в Центральную Россию, Западную Сибирь и некоторые другие регионы весна пришла раньше, чем обычно. Больше половины снежного покрова сошло, дневная температура превышает 10 градусов. В результате в России начали просыпаться клещи. Об этом NEWS.ru сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и биологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Участки суши, которые уже освободились от снега и подсохли, там уже активны клещи, хотя рядом может лежать еще снежный покров», — рассказал Вадим Марьинский.

Фото: shutterstock.com Ледник на хребте Ирендык на южном Урале

В пресс-службе Роспотребнадзора NEWS.ru сообщили, что уже начали противоклещевую обработку в тех регионах, где снежный покров частично сошел.

Чем можно заболеть после укуса клеща

В большинстве регионов европейской части России паразиты переносят боррелиоз, или болезнь Лайма. Она поражает кожу, суставы и сердце. Вакцины от нее пока нет.

В азиатской части (особенно на Дальнем Востоке) кровососы чаще передают человеку энцефалит, который вызывает воспаление головного мозга и поражение центральной нервной системы. В 10–20% случаев он провоцирует необратимые неврологические нарушения, а прогрессирующее течение заканчивается летальным исходом. При этом лечения от этой болезни не существует.

Что делать, чтобы не заболеть

Самое лучшее не допускать, чтобы клещ попал на тело и впился. Для этого нужно пользоваться специальными средствами, правильно одеваться и регулярно осматривать себя.

Боррелиоз нельзя профилактировать, а вот энцефалит — можно. Лучший способ — заблаговременная вакцинация. Но и экстренная, которую делают после укуса, также существует. Считается, что прививка от энцефалита нужна всем, у кого есть потенциальный риск быть укушенным клещом, независимо от возраста. Вакцинация — единственное, что практически гарантированно предотвращает развитие тяжелых форм болезни. Привитый человек, если его укусит инфицированный клещ, тем не менее может заболеть, хотя это бывает крайне редко. В этом случае заболевание проходит в легкой форме, без последствий и осложнений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как клещи попадают на тело человека

Паразиты по высоким травинкам поднимаются вверх и ждут жертву примерно на расстоянии 80–90 сантиметров от земли. У клещей восемь лапок, четырьмя из них они держатся за травинку, а остальные четыре выставляют перед собой, чтобы прицепиться к объекту. Далее клещ ползет вверх и ищет наиболее нежные места на теле, чтобы впиться. Например, это может быть шея, мочки ушей, ягодицы, подмышки, пояснила заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова.

Как правильно вытащить клеща

Как можно скорее достать его самостоятельно или обратиться к врачам. Безопаснее доставать паразита в резиновых перчатках или через полиэтиленовый пакет. Так проще защитить кожу: если инфицированного клеща нечаянно раздавить, можно заразиться даже через небольшие раны и порезы на пальцах. Незащищенными руками вытаскивать нельзя, нужно взять пинцет и захватить тельце клеща как можно ближе к коже, контролируя усилие, чтобы не перерезать его тельце, а лишь захватить. После этого медленно потянуть, слегка раскачивая из стороны в сторону, осторожно, иначе голова останется в ранке.

Затем следует обработать и место укуса, и руки антибактериальным средством, к примеру йодом или раствором хлоргексидина. Если ни того, ни другого нет, воспользоваться водой и мылом.

После этого надо положить кровососа в герметичную емкость и доставить его на исследование в микробиологическую лабораторию. Также Вадим Марьинский рекомендует сдать кровь на анализ посла уксуса. Болезнь может еще не развиться, но антитела уже могут присутствовать.

Куда нести клеща на анализ

Клеща можно передать в любую больницу, где есть врач-инфекционист. Также можно обратиться в медицинский центр по изучению эпидемиологической обстановки в регионе. Посмотреть ближайшие лаборатории можно на сайте «Энцефалит.ру». Например, в Москве сдать клеща на анализ можно в Федеральный центр гигиены и эпидемиологии. В Санкт-Петербурге — в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Если клещ окажется заразным, вы сможете быстро начать лечение, не дожидаясь развития симптомов.

С собаки сняли много клещей. Чем это грозит питомцу и его хозяину?

Клещ, который заполз на собаку, опасен как для самого животного, так и для владельца. Собаки, как и люди, болеют боррелиозом и могут погибнуть от него.

Также клещи заражают собак опасными для них одноклеточными простейшими вида Babesia canis, которые вызывают бабезиоз (пироплазмоз). Это заболевание поражает кровеносную систему. Без своевременного лечения оно может привести к тяжелым последствиям для здоровья, вплоть до смертельного исхода.

Клещ может слезть с собаки и оказаться на человеке. Хотя вероятность этого не такая большая, как многие думают, сообщил Вадим Марьинский. Дело в том, что клещи очень чувствительны к влажности воздуха. В городской квартире она гораздо ниже, чем снаружи. Поэтому они быстро погибают, не успевая добраться до человека.

Собаку нужно подвергать специальной обработке. Существует большое количество ошейников, спреев. Но все равно при выходе из леса животное лучше осматривать хотя бы поверхностно.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Бывает так, что какой-нибудь особо голодный клещ пересилил отвращение к запаху препарата и всё-таки прыгнул на собаку», — отметил Марьинский.

Правда ли, что одних людей клещи «любят» больше, чем других, и кусают чаще?

Неправда. Клещи вообще не сильно придирчиво выбирают свою жертву, сообщил Марьинский. Они реагируют на вибрацию и чувствуют, что приближается теплокровное существо. Мужчина или женщина, пожилой человек или молодой — им все равно.

Почему одних кусают реже, а других — чаще? По словам ученого, это объясняется поведением людей. Если человек любит лежать на траве, то он с большой долей вероятностью встретится с клещом.

«Если идет группа людей из пяти человек, клещ с большей долей вероятности нападет на того, кто идет впереди», — сказал Марьинский.

Можно ли заразиться, если клещ прополз по телу, но не впился?

Вероятность есть, но небольшая. Это возможно в тех случаях, когда на коже есть повреждения, например кровоточащая ранка. Паразит может занести туда инфекцию. Существует риск, что слюна насекомого попадет, скажем, на царапину и всосется в кровь. Поэтому перед прогулкой на природе необходимо обрабатывать все кожные повреждения антисептиком. Помимо прочего, это ускорит заживление ранок.

При этом через одежду клещ не кусает, даже через тонкие капроновые колготки. Он будет искать оголённый участок кожи.