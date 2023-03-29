Названы регионы России, где чаще всего заражаются клещевым энцефалитом Вирусолог Альтштейн: клещевым энцефалитом чаще болеют на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клещевой энцефалит в больше степени угрожает жителям Урала, Восточной и Западной Сибири и Дальнего Востока, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт отметил, что опасному заболеванию в меньше степени подвержены регионы европейской части России.

Если речь идет о вирусном заболевании, то это клещевой энцефалит, он распространен, больше, в восточных районах страны: Предуралье, на Урале, в Западной Сибири, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Немного он есть в европейской части России, но больше там. Это очень тяжелое заболевание, — подчеркнул Альтштейн.

Клещи нападают на своих жертв с земли или с травинок, тогда как на деревья они не забираются, заявил научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский. Также он опроверг информацию о том, что клещи становятся активными только после того, как растаял снег. Эксперт отметил, что с ними можно столкнуться и раньше на хорошо прогретых солнцем территориях.

Также ученый призвал не пытаться вытащить клеща, поливая его растительным маслом. По его словам, этот народный способ ненадежен и требует много времени.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков ранее рассказал, что единственный способ защититься от клещевого энцефалита — это вакцинация, которая показана всем начиная с трех лет. Он напомнил, что сезон клещей на большей части территории России начинается в апреле. По его словам, в это время клещи представляют наибольшую опасность. Врач предупредил, что клещевой энцефалит не лечится ничем.