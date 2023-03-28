Ученый развеял два главных мифа о клещах Ученый Марьинский: клещи не нападают на своих жертв с веток деревьев

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Клещи нападают на своих жертв с земли или с травинок, тогда как на деревья они не забираются, рассказал «Царьграду» научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский. Также он опроверг информацию о том, что клещи становятся активными только после того, как растаял снег. Эксперт отметил, что с ними можно столкнуться и раньше на хорошо прогретых солнцем территориях.

Чтобы избежать укусов клещей, Марьинский посоветовал уделять внимание нижней половине тела при выборе одежды для похода в лес ранней весной. Он призвал надевать более светлые и однотонные штаны, поскольку на них клеща будет легче заметить, а также обрабатывать их репеллентом.

Лучше, как ни странно, в лес надевать наиболее светлые и однотонные штаны. Потому что на них клеща легче будет заметить. И именно штаны тщательнее всего нужно обрабатывать репеллентом, — отметил Марьинский.

Также ученый призвал не пытаться вытащить клеща, поливая его растительным маслом. По его словам, этот народный способ ненадежен и требует много времени.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков ранее рассказал, что единственный способ защититься от клещевого энцефалита — это вакцинация, которая показана всем начиная с трех лет. Он напомнил, что сезон клещей на большей части территории России начинается в апреле. По его словам, в это время клещи представляют наибольшую опасность. Врач предупредил, что клещевой энцефалит не лечится ничем.