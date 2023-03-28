Россиянам рассказали, как защититься от клещевого энцефалита Инфекционист Поздняков: вакцинация - единственная защита от клещевого энцефалита

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что единственный способ защититься от клещевого энцефалита — это вакцинация, которая показана всем начиная с трех лет. Он напомнил, что сезон клещей на большей части территории России начинается в апреле. По его словам, в это время клещи представляют наибольшую опасность. Врач предупредил, что клещевой энцефалит не лечится ничем.

Клещевой энцефалит не лечится ничем. Если человек инфицировался, то существует вероятность развития среднетяжелой и тяжелой форм данного заболевания. Тяжелые формы дают достаточно высокий процент инвалидизации и летальности. Никаких лекарственных препаратов, предотвращающих эти исходы при развитии заболевания, нет, — сказал Поздняков.

Специалист пояснил, что первый этап вакцинации проходит осенью или зимой, когда в организм вводятся две вакцины с интервалом в один месяц. Он подчеркнул, что должно пройти не менее двух недель между вторым уколом и началом опасного периода. Для продления иммунного ответа через 6–12 месяцев после введения второй дозы ставится третья. По его словам, в этом случае ревакцинацию можно будет пройти через три года.

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