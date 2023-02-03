Названы способы избавиться от привычки переедать Нутрициолог Свиридова: прогулки могут помочь избавиться от эмоционального переедания

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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала «Известиям», что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно».

Рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты борьбы со стрессом — прогулки, горячую ванну, разговоры с близкими, любимое хобби. Если же вы чувствуете, что не справляетесь сами, обращайтесь к специалисту, так как последствия от эмоционального переедания, как и его причины, очень серьезны, — сказала Свиридова.

По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода. Она подчеркнула, что важно научиться осознавать и выражать эмоции, а не заедать их.

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