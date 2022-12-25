Названы витамины, которых зимой не хватает россиянам Диетолог Бронникова: россиянам зимой не хватает витамина D из-за дефицита солнечного света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Светлана Бронникова рассказала агентству ПРАЙМ, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.

Прежде всего, из-за снижения солнечной активности резко падает количество витамина D резко падает. Однако лучше всего вырабатывать его на солнце, а не просто скупать и бездумно поглощать огромные дозы витамина D в капсулах — это может быть опасно, — посоветовала Бронникова.

Для восполнения остальных недостающих микроэлементов она порекомендовала разнообразить свой рацион.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1. — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.