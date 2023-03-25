Дачникам посоветовали, из какого материала лучше строить теплицу Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин посоветовал строить теплицу из поликарбоната

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теплицу лучше строить с использованием поликарбоната, полиэтилена и стекла, рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул важность выбора правильного расположения постройки.

Лучше строить теплицу с подветренной стороны, так как порыв скоростью 5-6 м/сек крадет до 5 градусов тепла по Цельсию. Если говорить о материалах, то лучше подойдет поликарбонат, полиэтилен и стекло. Это прочные материалы, которые хорошо сохраняют тепло и пропускают свет. Не забывайте о фундаменте, он сделает конструкцию прочнее и также поможет сохранить тепло, — сказал Чаплин.

Эксперт добавил, что устанавливать теплицу следует на возвышенности вдали от зданий, высоких деревьев и кустарников, чтобы на нее не падала тень. По его словам, наиболее удачным будет расположение с востока на запад, с боковиной на южную сторону, так, чтобы поток солнечного света падал на самый длинный участок. Чтобы избежать чрезмерного перегрева растений летом, можно использовать автопроветриватель или искусственное затемнение поликарбоната,

Ранее Чаплин рассказал, что самыми эффективными способами борьбы с дачными вредителями являются кипяток, марганцовка, зола и гашеная известь. Эксперт добавил, что опаснейшие паразиты на приусадебном участке — это колорадский жук, тля, белокрылка, муравьи, «блошки», клещи, мучнистая роса и другие.