Иммунолог объяснил, почему можно не заметить укуса клеща Иммунолог Стрельников: для незаметности укуса клещ использует мощный анестетик

Фото: Shutterstock

Заболевания, передающиеся с укусом клеща, попадают в организм только через кровь, то есть паразит обязательно должен укусить человека, напомнил в беседе с KP.RU заместитель главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии Артем Стрельников. При этом, по его словам, жертва может запросто не почувствовать укуса и даже не увидеть его.

Когда клещ кусает, он вводит мощные анестезирующие вещества, и укуса человек не чувствует. А потом, когда клещ напивается крови, через короткое время он «отпадает», — объяснил специалист.

При этом место укуса также может зажить очень быстро, и тогда определить его становится практически невозможным, продолжил врач. Последствия в этом случае могут проявиться уже в виде симптомов опасных заболеваний: клещевого энцефалита, боррелиоза и десятков других инфекций.

Если укус все же обнаружен, необходимо обратиться в больницу, введение противоклещевого иммуноглобулина проводится не позднее четвертого дня после присасывания клеща, рассказали изданию в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

На сегодня единственная эффективная защита от клещевого энцефалита — это иммунитет, выработанный организмом после вакцинации. Вакцинация показана всем здоровым людям и детям с трех лет, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что кроме энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма) клещи переносят более 30 заболеваний, в том числе сыпной и возвратный тиф.