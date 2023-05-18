Иммунолог предупредил о способности клещей переносить более 30 болезней Иммунолог Крючков: клещи переносят более 30 болезней

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что кроме энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма), клещи переносят более 30 заболеваний. В частности можно упомянуть сыпной и возвратный тиф, отметил он в интервью URA.RU.

Больше 30 таких значимых заболеваний — там большой перечень. Конечно, наиболее серьезная, наверное, это болезнь Лайма и клещевой энцефалит — наиболее распространенные и серьезные заболевания. Также это сыпной и возвратный тиф, — рассказал Крючков.

Он пояснил, что неповрежденного клеща сразу же следует, как минимум, проверить на клещевой энцефалит и на болезнь Лайма. По его словам, в России частные лаборатории такие анализы делают.

При этом иммунолог назвал невероятной возможность клещей переносить чуму. Тем более, что клещи не являются основными переносчиками данной заразы, добавил Крючков.

Ранее эксперт по выживанию Антон Москаев рассказал NEWS.ru, что энцефалитные клещи любят присасываться за ушами, под коленками, на шее — особенно у детей, подмышками, на животе, на внутренней части предплечья, на ягодицах и в паху. Он подчеркнул, что после прогулки в парке, отдыха на природе осматривать необходимо именно эти места.