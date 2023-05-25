Как подобрать нижнее белье: разбираемся в тонкостях Расскажем, как женщине подобрать нижнее белье и узнать его размер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как подобрать нижнее белье

Выбор нижнего белья — тема довольно деликатная. Не во всех магазинах продавцы-консультанты могут помочь в этом вопросе, что уж говорить о покупках онлайн. Поэтому вопрос, как подобрать нижнее белье, часто ставит в ступор и женщин, и мужчин. Давайте разберемся, на какие параметры стоит ориентироваться и какое белье подойдет к определенному типу фигуры.

Как женщине подобрать нижнее белье

Нижнее белье делится на верх и низ, поэтому каждый из этих элементов будем рассматривать отдельно. Но прежде чем задумываться, как подобрать женское нижнее белье, нужно определиться, под какую одежду оно будет надеваться. Вот несколько советов:

Под облегающее платье лучше носить бесшовное белье без декоративных элементов.

Глубокое декольте предполагает бюстгальтер с глубоким вырезом, но если грудь больше, чем D, пуш-ап лучше не надевать.

Фото: shutterstock.com Как выбрать размер нижнего белья

Под обтягивающие леггинсы предпочтительно надевать трусики танга или стринги, так они будут менее заметны.

Если вы подбираете белье под конкретную одежду, то на примерку приходите именно в ней.

Топы и платья без бретелей лучше сочетать с бюстгальтером бандо. Силиконовые лямки все равно будут видны и удешевят образ.

Чтобы подобрать нижнее белье по фигуре, достаточно руководствоваться несколькими простыми правилами. Начнем с рекомендаций по покупке бюстгальтера:

Правильно подобранное нижнее белье должно быть удобным. Косточки не давят, лямки не врезаются, задняя часть не перетягивает спину, создавая валики.

Если бретельки чрезмерно давят на плечи, значит, бюстгальтер подобран неправильно. На лямки должно приходиться всего 10–15% нагрузки, между ними и кожей должны свободно проходить два пальца.

При наклоне грудь не выпадает из чашки. Если так происходит, лучше выбрать более закрытую модель.

Если пояс бюстгальтера между лопатками задирается вверх, значит, нужно выбрать модель меньшего объема. При покупке всегда ориентируйтесь на самую просторную застежку, так как со временем вещь разносится.

Чем больше грудь, тем шире бретели. Так под конец дня на плечах не будет красных полос.

Над верхним краем чашечки не образуется наплыв. Грудь должна лежать в ней свободно.

Трусы — не менее важная часть комплекта. От их удобства зависит ваш комфорт в течение дня. Поэтому нужно учесть следующие моменты:

Фото: shutterstock.com Как подобрать белье женщине

Правильно подобранное нижнее белье четко сидит по телу, не болтается и не перетягивает. Не стоит рассчитывать, что ткань растянется, — так вы создадите себе дискомфорт.

Тщательно выбирайте высоту посадки. На примерке попробуйте присесть несколько раз. Если модель не скаталась и не врезалась, вероятнее всего, она вам подходит.

Для повседневной носки больше подходят трусики с большим содержанием хлопка, но они быстрее изнашиваются. Хорошее соотношение: 95% хлопка, 5% — эластана.

Как подобрать размер нижнего белья

Размер нижнего белья — еще одна боль женского пола. И если с трусиками все более-менее понятно — достаточно знать обхват бедер, то с бюстгальтерами дело обстоит сложнее. Проблема в том, что у разных производителей размерные сетки могут отличаться, и это создает сложность при покупке через интернет. Но есть и общий алгоритм, как правильно подобрать нижнее белье:

Измерить обхват груди (ОГ) по самым выступающим местам.

Измерить обхват под грудью (ОПГ) на выдохе (это первый показатель размера).

Разница в сантиметрах будет равна объему чашечки.

Рассмотрим пример: ОГ = 94, ОПГ = 80, разница составляет 14 см, что соответствует размеру В. То есть при выборе бюстгальтера стоит ориентироваться на 80В. При измерениях всегда округляйте результат в большую сторону, так больше шансов не ошибиться с выбором.

Фото: shutterstock.com Как подобрать белье для девушки

Размеры чашки, в зависимости от разницы в измерениях, могут быть:

АА — до 10 см,

А — от 10 до 12 см,

В — от 13 до 15 см,

С — от 15 до 17 см,

D — от 18 до 20 см,

DD — от 20 до 22 см,

Е — от 23 до 25 см.

Как подобрать нижнее белье для девушки

Если вы мужчина и хотите сделать сюрприз своей даме сердца, то на интуицию рассчитывать не стоит. Подобрать нижнее белье по фигуре чисто визуально вряд ли удастся. Можно пойти на хитрость и посмотреть размер на том белье, которое девушка носит чаще всего. Обычно бирка, где указаны заветные цифры, пришита возле застежки. Но и в этом случае можно ошибиться, ведь, как мы уже говорили, у брендов размеры могут отличаться. Тут тоже есть лайфхак: ищите белье того производителя, которого предпочитает ваша девушка. А если это слишком сложно, просто подарите ей сертификат в любимый магазин.

Есть и еще один вариант для тех, кто все же хочет купить красивое белье для любимой самостоятельно: выбирайте то, где с размером прогадать почти нереально, — кружевные подвязки, чулки, пеньюар или трусы с регулировкой. Все это можно найти и в онлайн-, и в офлайн-магазинах.

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