Выбор нижнего белья — тема довольно деликатная. Не во всех магазинах продавцы-консультанты могут помочь в этом вопросе, что уж говорить о покупках онлайн. Поэтому вопрос, как подобрать нижнее белье, часто ставит в ступор и женщин, и мужчин. Давайте разберемся, на какие параметры стоит ориентироваться и какое белье подойдет к определенному типу фигуры.
Как женщине подобрать нижнее белье
Нижнее белье делится на верх и низ, поэтому каждый из этих элементов будем рассматривать отдельно. Но прежде чем задумываться, как подобрать женское нижнее белье, нужно определиться, под какую одежду оно будет надеваться. Вот несколько советов:
- Под облегающее платье лучше носить бесшовное белье без декоративных элементов.
- Глубокое декольте предполагает бюстгальтер с глубоким вырезом, но если грудь больше, чем D, пуш-ап лучше не надевать.
- Под обтягивающие леггинсы предпочтительно надевать трусики танга или стринги, так они будут менее заметны.
- Если вы подбираете белье под конкретную одежду, то на примерку приходите именно в ней.
- Топы и платья без бретелей лучше сочетать с бюстгальтером бандо. Силиконовые лямки все равно будут видны и удешевят образ.
Чтобы подобрать нижнее белье по фигуре, достаточно руководствоваться несколькими простыми правилами. Начнем с рекомендаций по покупке бюстгальтера:
- Правильно подобранное нижнее белье должно быть удобным. Косточки не давят, лямки не врезаются, задняя часть не перетягивает спину, создавая валики.
- Если бретельки чрезмерно давят на плечи, значит, бюстгальтер подобран неправильно. На лямки должно приходиться всего 10–15% нагрузки, между ними и кожей должны свободно проходить два пальца.
- При наклоне грудь не выпадает из чашки. Если так происходит, лучше выбрать более закрытую модель.
- Если пояс бюстгальтера между лопатками задирается вверх, значит, нужно выбрать модель меньшего объема. При покупке всегда ориентируйтесь на самую просторную застежку, так как со временем вещь разносится.
- Чем больше грудь, тем шире бретели. Так под конец дня на плечах не будет красных полос.
- Над верхним краем чашечки не образуется наплыв. Грудь должна лежать в ней свободно.
Трусы — не менее важная часть комплекта. От их удобства зависит ваш комфорт в течение дня. Поэтому нужно учесть следующие моменты:
- Правильно подобранное нижнее белье четко сидит по телу, не болтается и не перетягивает. Не стоит рассчитывать, что ткань растянется, — так вы создадите себе дискомфорт.
- Тщательно выбирайте высоту посадки. На примерке попробуйте присесть несколько раз. Если модель не скаталась и не врезалась, вероятнее всего, она вам подходит.
- Для повседневной носки больше подходят трусики с большим содержанием хлопка, но они быстрее изнашиваются. Хорошее соотношение: 95% хлопка, 5% — эластана.
Как подобрать размер нижнего белья
Размер нижнего белья — еще одна боль женского пола. И если с трусиками все более-менее понятно — достаточно знать обхват бедер, то с бюстгальтерами дело обстоит сложнее. Проблема в том, что у разных производителей размерные сетки могут отличаться, и это создает сложность при покупке через интернет. Но есть и общий алгоритм, как правильно подобрать нижнее белье:
- Измерить обхват груди (ОГ) по самым выступающим местам.
- Измерить обхват под грудью (ОПГ) на выдохе (это первый показатель размера).
- Разница в сантиметрах будет равна объему чашечки.
Рассмотрим пример: ОГ = 94, ОПГ = 80, разница составляет 14 см, что соответствует размеру В. То есть при выборе бюстгальтера стоит ориентироваться на 80В. При измерениях всегда округляйте результат в большую сторону, так больше шансов не ошибиться с выбором.
Размеры чашки, в зависимости от разницы в измерениях, могут быть:
- АА — до 10 см,
- А — от 10 до 12 см,
- В — от 13 до 15 см,
- С — от 15 до 17 см,
- D — от 18 до 20 см,
- DD — от 20 до 22 см,
- Е — от 23 до 25 см.
Как подобрать нижнее белье для девушки
Если вы мужчина и хотите сделать сюрприз своей даме сердца, то на интуицию рассчитывать не стоит. Подобрать нижнее белье по фигуре чисто визуально вряд ли удастся. Можно пойти на хитрость и посмотреть размер на том белье, которое девушка носит чаще всего. Обычно бирка, где указаны заветные цифры, пришита возле застежки. Но и в этом случае можно ошибиться, ведь, как мы уже говорили, у брендов размеры могут отличаться. Тут тоже есть лайфхак: ищите белье того производителя, которого предпочитает ваша девушка. А если это слишком сложно, просто подарите ей сертификат в любимый магазин.
Есть и еще один вариант для тех, кто все же хочет купить красивое белье для любимой самостоятельно: выбирайте то, где с размером прогадать почти нереально, — кружевные подвязки, чулки, пеньюар или трусы с регулировкой. Все это можно найти и в онлайн-, и в офлайн-магазинах.
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