Развеян популярный миф о необходимости удаления зубов мудрости Стоматолог Егоров: здоровые зубы мудрости необязательно удалять, если они правильно растут

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Cтоматолог-хирург Роман Егоров рассказал «Газете.Ru», что удалять зубы мудрости необязательно, если они здоровы, растут под правильным углом и полностью прорезались через десну. Он при этом отметил, что решение по этому вопросу всегда является индивидуальным. Эксперт пояснил, что удалять зубы мудрости нужно тогда, когда им «недостает места в челюсти».

Принятие решения по поводу удаления зубов мудрости всегда является индивидуальным. Следует проконсультироваться со стоматологом о состоянии и здоровье «восьмерок», чтобы понять, действительно ли необходимо удаление и какое время для этого стоит выбрать, — сказал Егоров.

По его словам, за срочной помощью стоит обращаться к специалистам, если зуб начал прорезаться и над ним воспалилась десна. Врач уточнил, что лучшим возрастом для удаления зуба мудрости является 14–15 лет, так как восстановление проходит быстрее.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.