Кардиолог рассказал, на что указывает боль в левой части челюсти Кардиолог Колиев назвал боль в левой части челюсти возможным признаком инфаркта

Фото: Shutterstock

Основными симптомами при инфаркте миокарда являются боли в области сердца и в левой части грудной клетки, предупредил врач-кардиолог Вячеслав Колиев. В разговоре с РИАМО он отметил, что нетипичные боли в левой части челюсти, руке или плечевом суставе также могут указывать на наличие инфаркта. Человек при этом может испытывать страх и чувствовать слабость.

При инфаркте миокарда основные жалобы — на боль в области сердца, левой половине грудной клетки. Нетипичная боль: левая челюсть, зубы, боль в руке, плечевом суставе, боль в верхней части спины, которая сопровождается выраженной слабостью, холодным липким потом, бледностью кожных покровов, чувством страха, одышкой, — пояснил кардиолог.

При остром инфаркте миокарда могут развиться волнообразные и режущие боли в загрудинной области. Реже они проявляются в области сердца и в левой половине грудной клетки, подчеркнул специалист.

По словам врача, при сердечном приступе следует обратить внимание на эмоции: у больного ярко выражены чувство страха смерти, тревога, возбуждение, боль отражается на лице пациента, повышается частота дыхания. Кроме того, человек может начать кричать, у него падает артериальное давление, синеют губы, а кожа приобретает бледный оттенок. Колиев предупредил, что может наблюдаться обморочное или предобморочное состояние.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что инфаркт миокарда можно легко вычислить с помощью экспресс-теста. Она объяснила, что при инфаркте в кровь поступают вещества, которые выделяется во время распада сердечной мышцы.