В США медведь ворвался в кондитерскую, съел 60 капкейков и сбежал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Коннектикуте (США) черный медведь создал некоторые проблемы на кондитерском складе, ворвавшись туда и съев 60 капкейков. По информации Associated Press, этот инцидент произошел в городе Эйвон и напугал несколько рабочих на складе.

В то время как работники были заняты погрузочными работами для дальнейшей доставки кондитерских изделий, медведь проник на территорию склада и быстро нашел свой обед. В итоге работники смогли отпугнуть животное, используя звук автомобильного гудка.

В результате инцидента никто не пострадал. Медведь почти сразу убежал. Несмотря на неожиданность события, никаких серьезных последствий, кроме утраты капкейков, не последовало.

Ранее в Хабаровском крае медведь попал под колеса внедорожника Lexus и в отместку разорвал кузов машины. Раненный в ДТП зверь бросился на иномарку, раскурочив капот и разбив лобовое стекло, пытаясь добраться до людей внутри. Зверь, несмотря на сильный удар, выстоял. Едва успев подняться на лапы, медведь набросился на машину своего обидчика, запрыгнул на капот и начал рвать металл зубами, а также давил стекло.

Летом 2022 года в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за того, что в туше убитого медведя обнаружили вызывающего трихинеллёз паразита. В результате в лесу Араданского сельсовета запретили охотиться, а в сельсовете — проводить ярмарки, выставки и мероприятия, связанные с транспортировкой животных.