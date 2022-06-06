В Красноярском крае ввели карантин из-за опасного паразита в туше медведя

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В Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за того, что в туше убитого медведя обнаружили вызывающего трихинеллёз паразита, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на управление Россельхознадзора края. Болезнь опасна и для животных, и для людей. Она вызывает лихорадку, поражает мышцы и кожу, а при тяжёлом течении — внутренние органы и центральную нервную систему.

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