Медведь разорвал зубами сбивший его Lexus и пытался добраться до людей Медведь разорвал зубами сбивший его Lexus и пытался добраться до людей на трассе под Хабаровском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровском крае медведь попал под колеса внедорожника Lexus и в отместку разорвал кузов машины, сообщило издание AmurMedia. Раненный в ДТП зверь бросился на иномарку, раскурочив капот и разбив лобовое стекло, пытаясь добраться до людей внутри.

Нежданная встреча с косолапым произошла на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино. Водитель не успел затормозить, когда медведь внезапно перемахнул через ограждение и выбежал на дорогу, в результате произошло столкновение. Водителя и пассажиров уберегли подушки безопасности.

Зверь, несмотря на сильный удар, выстоял. Едва успев подняться на лапы, медведь набросился на машину своего обидчика, запрыгнул на капот и начал рвать металл зубами, а также давил стекло, пытаясь достать людей в салоне, но не смог.

Очевидец запечатлел последствия ДТП с участием Lexus и медведя на видео. Раскурочив машину в негодность, истекающий кровью хищник убежал зализывать раны в сторону леса.

Ранее в Подмосковье медведь Федор едва не погиб, застряв в покрышке, с которой игрался. Чтобы спасти хищника, его ненадолго усыпили, и вызволили его из плена примерно за семь минут.