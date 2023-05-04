Пациенты зачастую недоумевают, если стоматолог рекомендует им заменить старую пломбу на новую, однако эта процедура необходима даже при отсутствии жалоб или дискомфорта, так как имеет задачи профилактики заболеваний зубов, рассказала в беседе с РИАМО детский стоматолог Юлия Жучковская. Специалист пояснила, что пломбировочный материал со временем постепенно изнашивается, разрушается и деформируется.
По ее словам, постепенному возникновению в пломбе микротрещин способствуют микроорганизмы, живущие в полости рта, рН слюны, механическое, химическое и температурное воздействие. В образовавшихся трещинах начинают размножаться микробы, что в дальнейшем может привести к развитию вторичного кариесу или к его осложнениям.
Если вы заметили следующее: скол пломбы, или она изменилась в цвете, стала шероховатой, если пользоваться зубной нитью после установки пломбы стало затруднительно, или пломба словно «провалилась» (просела) в зуб — обязательно обратитесь к стоматологу, — порекомендовала врач.
Специалист проведет диагностику, в том числе осмотр и рентген, и при необходимости заменит пломбу, резюмировала стоматолог.
Ранее врач стоматолог-ортопед Дмитрий Тимофеев назвал плохое качество воды одной из главных причин порчи зубов у россиян. Так, большое количество хлора в воде разрушает эмаль, из-за этого зубы могут буквально крошиться.