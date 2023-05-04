Стоматолог рассказала, когда пора менять пломбу Стоматолог Жучковская назвала деформацию или скол зубной пломбы поводом для ее замены

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Врач ведет прием пациента в стоматологическом кабинете

Пациенты зачастую недоумевают, если стоматолог рекомендует им заменить старую пломбу на новую, однако эта процедура необходима даже при отсутствии жалоб или дискомфорта, так как имеет задачи профилактики заболеваний зубов, рассказала в беседе с РИАМО детский стоматолог Юлия Жучковская. Специалист пояснила, что пломбировочный материал со временем постепенно изнашивается, разрушается и деформируется.

По ее словам, постепенному возникновению в пломбе микротрещин способствуют микроорганизмы, живущие в полости рта, рН слюны, механическое, химическое и температурное воздействие. В образовавшихся трещинах начинают размножаться микробы, что в дальнейшем может привести к развитию вторичного кариесу или к его осложнениям.

Если вы заметили следующее: скол пломбы, или она изменилась в цвете, стала шероховатой, если пользоваться зубной нитью после установки пломбы стало затруднительно, или пломба словно «провалилась» (просела) в зуб — обязательно обратитесь к стоматологу, — порекомендовала врач.

Специалист проведет диагностику, в том числе осмотр и рентген, и при необходимости заменит пломбу, резюмировала стоматолог.

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