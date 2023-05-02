Россиянам рассказали об одной из главных причин порчи зубов Стоматолог Тимофеев назвал качество воды одной из главных причин порчи зубов

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На состоянии зубов сказывается качество воды, так как ее состав разнится в зависимости от региона, предупредил стоматолог-ортопед Дмитрий Тимофеев. Он рассказал СМИ, что следует обратить внимание на содержание хлора и фтора, а также на кислотность воды. По словам врача, избыток фтора, характерный для предгорий высоких гор, может привести к флюорозу — белым пятнам на зубах и истончению эмали.

Если вода мягкая, как в Санкт-Петербурге, то стоит дополнительно принимать кальций, чтобы укрепить эмаль. Повышенное содержание железа окрашивает зубы в желтоватый или буроватый оттенок, и, кроме того, вызывает нарушения работы почек и печени, накапливаясь в них, — уточнил специалист.

Тимофеев отметил, что большое количество хлора в воде разрушает эмаль, из-за этого зубы могут буквально крошиться. Стоматолог рассказал, что самым безопасным показателем кислотности воды является 6,5-8,5. По его словам, это показатель чистой питьевой воды.

Врач-стоматолог Кристина Маслова ранее предупредила, что неправильная чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям, затрагивающим не только ротовую полость, но и организм в целом. По ее словам, неверно подобранная щетка и неумение правильно чистить зубы чреваты широким спектром болезней — от пародонтита до сепсиса.