Стоматолог назвал заболевания, из-за которых могут портиться зубы Стоматолог Тимофеев: проблемы с зубами могут указывать на развитие онкологии

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Проблемы с зубами могут указывать на наличие различных заболеваний, в том числе на диабет, онкологию и снижение иммунитета, предупредил врач-стоматолог Дмитрий Тимофеев. Эксперт рассказал СМИ, что ряд опасных болезней вызывает повреждения зубов, пародонтоз, кровоточивость десен, выпадение и подвижность зубного ряда.

Это сахарный диабет, заболевания иммунной системы, онкология и остеопороз. Так, диабет обычно является причиной пародонтоза, приводит к подвижности и выпадению зубов. При ВИЧ появляется язвенно-¬некротический гингивостоматит, — пояснил специалист.

По словам специалиста, о проблеме в работе органов могут свидетельствовать неприятные ощущения в области здоровых зубов. Так, например, проблемы с передними зубами указывают на болезни почек или мочевого пузыря, боль в клыках — на заболевания желчного пузыря и печени.

Иногда заболевания развиваются на фоне проблем с зубами, предупредил стоматолог. Тимофеев уточнил, что при развитии инфекций в корневом канале нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Кроме того, повышается риск развития атеросклероза, инфарктов, инсультов и болезней ЖКТ. Из-за кариеса или неправильного прикуса могут возникать мигрени.

Врач-стоматолог Наталия Анисимова ранее призвала осознанно относиться к лечению зубов под наркозом. По ее словам, существует риск повреждения центральной нервной системы и осложнения в виде злокачественной гипертермии.