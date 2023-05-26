Как подобрать уход за волосами: советы парикмахеров Расскажем, как подобрать уход за волосами и лучше всего мыть голову

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Красивые, ухоженные волосы — мечта не только многих женщин, но и мужчин. Сейчас на полках супермаркетов стоит такое количество различных средств, что в них немудрено запутаться. Но базовыми в любом случае остаются два: шампунь и бальзам-ополаскиватель. В этом материале рассказываем, как подобрать правильный уход за волосами, чтобы они выглядели блестящими и здоровыми, и какой шампунь выбрать.

Как подобрать шампунь для волос в зависимости от их типа

Первый важный совет, как подобрать шампунь, — ориентируйтесь на тип кожи головы. Если волосы у корней выглядят несвежими уже на следующий день — значит, она жирная. Если голова остается чистой три — пять дней — нормальная, а если вы можете мыть волосы раз в неделю — значит, сухая. Помните, что шампунь, в отличие от остальных уходовых средств, наносится именно на кожу головы, тогда как бальзамы, кондиционеры и спреи — исключительно на пряди.

Нормальные волосы лучше всего мыть шампунем именно для этого типа. Он содержит минимум посторонних примесей и не причинит вреда. Также вам подойдет средство с надписью «для всех типов волос».

Какой шампунь выбрать для вьющихся волос? Он должен максимально увлажнять ваши локоны. Также нужно обязательно пользоваться бальзамом, так как волнистые пряди часто плохо расчесываются. Это средство будет запечатывать чешуйки волос, чтобы они выглядели более блестящими и здоровыми.

Фото: Shutterstock Как выбрать шампунь

Для волос комбинированного типа, жирных у корней и с сухими концами, можно применять средства для жирных волос. Старайтесь наносить шампунь исключительно на корни и, немного помассировав, быстро смыть. Если кончики сильно пересушены, попробуйте какое-то время использовать шампунь для сухих волос. Людям с комбинированным типом трудно сразу подобрать уход, придется поэкспериментировать, чтобы найти подходящее средство.

Какой шампунь самый лучший для тонких ослабленных волос? Ищите средства «с уплотняющим эффектом». Они проникают в структуру волоса, заполняя пустоты, а также помогают локонам меньше электризоваться.

Если ваши волосы быстро пачкаются и уже к вечеру выглядят несвежими, то ваш выбор — шампунь для жирных волос. Не пытайтесь «приучить» волосы к другому режиму мытья: кожное сало не будет вырабатываться меньше, лишь закупорит поры и может привести к проблемам с кожей.

Как подобрать правильный уход за волосами, если есть перхоть, себорея или зуд? Избавиться от этих симптомов поможет только врач-дерматолог. Он пропишет специализированные средства, которые решат именно эту проблему. Обычные шампуни, даже с надписью «от перхоти», не помогут.

Фото: Shutterstock Как подобрать шампунь

Как подобрать бальзам для волос: секущихся, жирных, сухих

На сегодняшний день на рынке существует огромное количество средств, которые наносятся на волосы после мытья: бальзамы-ополаскиватели, кондиционеры, кремы, термозащитные спреи, маски, масла... Каждое из них подходит для определенного типа волос и конкретной ситуации.

Маска наносится после бальзама-ополаскивателя или вместо него. Закрывает кутикулу сухого волоса или поврежденного кончика. Это средство держат на голове дольше, чем бальзам, обычно три — пять минут. Более подробно будет написано на упаковке той или иной маски.

Крем — несмываемое средство, наносится на влажные пряди. Чаще всего его можно использовать как термозащиту. Крем подходит для ломких, пушащихся, электризующихся волос.

Спрей — средство с легкой текстурой. Может использоваться как на мокрых, так и на сухих волосах. Спрей наносят перед укладкой, чтобы защитить локоны от воздействия плойки или утюжка. Подходит для жирных волос, так как не дает утяжеления.

Масло наносится на самые кончики волос, если они секутся или ломаются. Если пряди очень сухие, то может использоваться по всей длине. Не стоит путать с эфирными маслами, которые наносят как маску перед мытьем головы.

Сыворотка действует примерно так же, как спрей. Наносится на влажные волосы перед сушкой или укладкой. Подходит для жирных волос. Можно использовать после увлажняющей маски.

Фото: Shutterstock Какой шампунь самый лучший

Как подобрать бальзам для волос в зависимости от сезона? Для летнего времени года, когда волосы подвержены солнечному воздействию, лучше использовать средства с УФ-фильтром. Это же касается и поездки в отпуск на море: соленая вода вытягивает влагу из локонов, которую необходимо восполнять. После душа лучше наносить бальзам с высокой степенью увлажнения.

Зимой, когда волосы электризуются под шапкой, нужно использовать специализированные бальзамы, предотвращающие этот эффект. В это время года из-за отопления помещений пряди могут пересохнуть и стать ломкими. В холодное время года необходимо дополнительное увлажнение в виде масок, а также спреи с эффектом антистатика.

Подбирая уходовые средства, следите, чтобы в составе были кератин, масла и витамины. Но помните, что ни один бальзам или маска не помогут при выпадении волос. Если качество локонов стало заметно хуже, то причину нужно искать внутри. Для этого необходимо посетить врача-трихолога. Он назначит анализы и пропишет курс витаминов или лекарственных средств.

Какой шампунь самый лучший

Задаваясь вопросом, какой шампунь выбрать, в первую очередь обращайте внимание на его запах и цвет. Сильные отдушки пахнут привлекательно, но это свидетельствует о большом содержании химии, которая не очень полезна для волос. То же самое можно сказать о слишком ярких цветах шампуня: кислотные оттенки выглядят забавно, но лучше выбирать что-то более натуральное.

Фото: Shutterstock Как подобрать уход за волосами

Как подобрать шампунь, который отмывает лучше всего? Не выбирайте средства «2 в 1». У этих двух компонентов разные функции, и наносить их следует только друг за другом. У шампуня уровень pH более щелочной, а у бальзама — более кислотный.

Как правильно подобрать шампунь по составу? Обращайте внимание на название ПАВ. Как правило, они идут в первых рядах списка. Это может быть либо Sodium Lauryl Sulfate, либо Sodium Laureth Sulfate. Первый — более жесткий по воздействию, он может вызывать сухость и раздражение. Второй — более мягкий. Если кожа сухая и склонна к аллергии — выбирайте его.

При изучении состава шампуня смотрите на количество натуральных компонентов. К примеру, натуральные масла не должны быть в самом конце списка ингредиентов. Если они находятся на последнем месте, значит, их очень мало.

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