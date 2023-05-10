Стоматолог рассказала, чем опасны частые перекусы Стоматолог Автандилян предупредила о вреде частых перекусов для здоровья зубов

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Курение, частые перекусы, привычка грызть карандаш или ручку, а также контрастная температура пищи являются причинами разрушения зубов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-стоматолог Луиза Автандилян. По ее словам, для здоровья зубов следует отказаться от этих и некоторых других привычек.

Так, негативное влияние курения на здоровье зубов и десен проявляется в виде множества проблем, подчеркнула специалист. Это, в частности, неприятный запах изо рта, пожелтение и ослабление зубной эмали и даже онкологические заболевания.

В результате привычки есть перед сном, а также часто перекусывать между приемами пищи слюна вырабатывается не в полном объеме, плохо омывая зубные промежутки, продолжила стоматолог.

В полости рта запускается процесс брожения и активного размножения микроорганизмов. Все это приводит к усиленному отложению бактериального налета и развитию кариеса, — объяснила врач.

Еще одним фактором, приводящим к появлению микротрещин и сколов на поверхности зубной эмали, является привычка грызть карандаш или ручку, а также вскрытие пакетов или перекусывание ниток передними резцами, подчеркнула эксперт. Это делает зубы подвижными, нарушая кровообращение их корней.

Кроме того, стоматолог порекомендовала избегать контрастных температур при приеме пищи — например, не запивать мороженое горячим чаем или кофе, а также не пить воду со льдом после горячих блюд.

Ранее врач-стоматолог Артур Тумашевич посоветовал иметь под рукой противовоспалительные препараты для устранения неожиданной зубной боли во время отпуска или длинных выходных, когда нет возможности обратиться к врачу.