Россиянам дали советы при неожиданной зубной боли в отпуске Стоматолог Тумашевич посоветовал брать с собой противовоспалительные для устранения зубной боли

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Для устранения неожиданной зубной боли во время отпуска или длинных выходных, когда нет возможности обратиться к врачу, нужно всегда иметь под рукой противовоспалительные препараты, посоветовал россиянам врач-стоматолог Артур Тумашевич. В разговоре с aif.ru он отметил, что лучше всего для этого подходят нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

Полноценного эффекта нельзя достичь с помощью одной таблетки. Принимать НПВС надо курсом, но не более пяти дней. За этот период происходит аккумуляция препарата в организме, но затем рецепторы привыкают к воздействию конкретного вещества и становятся менее эффективными. <...> Потом все же необходимо добраться до стоматолога, — пояснил стоматолог.

Врач также рекомендует принимать антигистаминные средства при отеках десны. При этом Тумашевич посоветовал обратиться за консультацией гастроэнтеролога, прежде чем приобретать лекарства для устранения неожиданной зубной боли. Он уточнил, что некоторые болеутоляющие нельзя принимать при болезнях ЖКТ.

По словам врача, народные средства или способы из интернета неэффективны. Он пояснил, что они применялись раньше при периостите или остеомиелите, чтобы ускорить выведение гноя с поверхности воспаления. Стоматолог предупредил, что некоторые методы могут оказать обратный эффект и ухудшить ситуацию.

Ранее врач — стоматолог-ортопед Дмитрий Тимофеев назвал плохое качество воды одной из главных причин порчи зубов у россиян. Так, большое количество хлора в воде разрушает эмаль, из-за этого зубы могут буквально крошиться.