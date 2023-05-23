Москвич отсудил у Burger King 60 тысяч рублей за камень в чизбургере

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Житель Москвы через суд добился от сети ресторанов Burger King выплаты в 60 тысяч рублей в качестве компенсации за камень в чизбургере, которым повредил себе зуб, сообщил Telegram-канал Mash. Мужчина остался недоволен решением и намерен взыскать еще 400 тысяч рублей.

Москвичу попался камешек в бургере еще летом 2020 года, когда он обедал в ресторане Burger King в районе станции метро «Курская». Повредив себе зуб об инородный предмет в блюде, посетитель показал камень менеджерам заведения, но те лишь предложили ему написать жалобу.

Мужчина пожаловался в Роспотребнадзор и подал заявление в суд. Посетитель требовал взыскать с франшизы 75 тысяч рублей за лечение зуба, еще 300 тысяч запросил в виде компенсации морального вреда, плюс 30 тысяч в качестве неустойки и еще 12 тысяч за услуги юристов. Суд удовлетворил требования лишь частично, но потерпевший не намерен останавливаться и готовит новые обращения.

Ранее еще один житель Москвы отсудил у РЖД 50 тысяч рублей за холод в плацкарте. Пассажир обратился в суд после того, как в 2018 году ему пришлось ехать из Великого Новгорода в вагоне со снежной наледью на окне.