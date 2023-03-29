Жизнь и творчество Достоевского: дворянин, каторжник, писатель Как тюрьма, каторга и смерть близких повлияли на творческий путь литератора

Фото: Global Look Press

Факты из жизни Достоевского

Биография Федора Михайловича Достоевского началась 11 ноября 1821 года. За почти шесть десятков лет писатель прошел сложный путь: сидел в тюрьме, был на каторге, эмигрировал, проигрывался, скрывался от кредиторов, терял родных и близких. Но никогда не переставал писать. Все события из жизни Достоевский прямо или косвенно переносил в свои книги. Наверное, поэтому герои его произведений настолько отличаются друг от друга и принадлежат к разным социальным слоям.

Биография Достоевского: главные вехи жизни

Будущий классик родился в палате клиники для неимущих, но не из-за того, что семья бедствовала. Его отец Михаил Андреевич работал там врачом. Мать Федора Достоевского, Мария Федоровна (в девичестве Нечаева), была из рода купцов.

Жизнь Достоевского в ранние годы проходила в атмосфере религиозности и патриархата. Михаил Андреевич — бывший воспитанник духовной семинарии — выстроил в доме удобный для себя уклад и ни за что не хотел его менять. Вся жизнь подчинялась строгому графику: обучение, игры, молитвы, приемы пищи. При этом, по воспоминаниям Федора Достоевского, детей никогда не били, хотя в ту эпоху это было принято.

Во время войны с Наполеоном отец Достоевского служил врачом на фронте, после чего получил чин коллежского асессора, который предполагал дворянство. Так семья перешла на новый социальный уровень и смогла купить имение Даровое с крепостными. Больших доходов оно не приносило, но родители не жалели средств на обучение детей. К ним приходили учителя математики и литературы, а также иностранные гувернеры, которые преподавали французский. Латыни отпрысков Михаил учил сам.

Фото: Wikimedia Мать и отец Федора Достоевского

С любовью и нежностью Федор Достоевский всю жизнь вспоминал свою няню Алену Фроловну. Она вырастила всех семерых детей семьи: в раннем детстве учила их грамоте, рассказывала исконно русские сказки. Для Федора она стала практически родным человеком, привила ему любовь к русской культуре и простому языку.

До подросткового возраста будущий писатель жил в вымышленном мирке: он был мечтательным мальчиком, который проглатывал книги одну за одной. Но затем в биографии Достоевского наступает переломный момент: отец отправляет его и брата Михаила в интернат для дворянских детей продолжать обучение. Сильное влияние оказывает на Федора учитель русской словесности: именно благодаря ему мальчик начинает задумываться о писательской карьере.

В 1837 году в семье Достоевских происходит трагедия: умирает Мария Федоровна. В тот же год на дуэли был убит кумир братьев Александр Пушкин. Два этих события буквально выбили Федора из колеи. Он даже сказал Михаилу, что если бы уже не носил траур по матери, то стал бы носить его по любимому поэту.

В 1838-м братья уезжают в столицу, чтобы поступать в инженерное училище. В итоге Михаил на экзаменах провалился, а Федор был зачислен. Особого энтузиазма точные науки у юноши не вызывали: он уже видел себя писателем. Но, несмотря на это, училище окончил. Хотя впоследствии вспоминал годы учебы не самым добрым словом: постоянная муштра и неинтересные дисциплины казались ему каторгой.

Пока Федор учился, мир покинул его отец Михаил Андреевич. Спор о причине смерти не разрешен: официально он умер от инсульта. Но ходили небезосновательные слухи, что его, мужчину взрывного и своенравного, убили собственные крепостные.

Окончив учебу, Достоевский попытался устроиться на службу, но вскоре бросил военное дело, решив полностью направить силы на литературу. И не прогадал. Первый же его роман «Бедные люди» имел огромный успех.

В 1846 году писатель вступает в кружок революционно настроенной молодежи, которая обсуждала идеи переворота. Когда деятельность кружка была раскрыта, его членов арестовали. Восемь месяцев своей биографии Достоевский отсидел в одиночной камере. В конце заключения участников кружка приговорили к расстрелу и даже вывели на площадь, но в последний момент заменили казнь каторгой.

Четыре года Достоевский отсидел в остроге города Омска, а затем перешел служить в Семипалатинск. Федор Михайлович не мог вернуться в столицу до кончины Николая I. Только в 1859 году Александр II помиловал его. Заключение и ссылка в корне изменили жизнь и творчество Достоевского: он превратился в верующего человека и соблюдал заповеди христианства. Дневниковые записи, сделанные на каторге, были опубликованы под названием «Записки из Мертвого дома».

Фото: Михаил Филимонов/РИА Новости Творчество Достоевского

Произведения Достоевского: от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых»

Первые произведения Достоевский начал писать еще будучи студентом инженерного училища, но, к сожалению, они не были изданы и не сохранились. Федор читал много зарубежной литературы на языке оригинала, и первая изданная работа — перевод книги «Евгения Гранде» Бальзака. Публикация вышла без имени переводчика в 1844 году. Также он переводил романы Эжена Сю и Жорж Санд, но их так и не напечатали.

После романа «Бедные люди» о писателе сразу заговорили в литературных кругах, о нем хорошо отзывался Белинский. Но вышедшее следом произведение Достоевского — повесть «Двойник» — было жестко раскритиковано. Из-за этого писатель рассорился с командой «Современника» и перешел в «Отечественные записки» в 1846 году.

После возвращения из ссылки Достоевский издает «Дядюшкин сон», а также «Село Степанчиково и его обитатели». С 1861 по 1864 год братья Федор и Михаил печатают журналы «Время» и «Эпоха», где были опубликованы известные произведения: «Униженные и оскорбленные», «Записки из подполья» и «Записки из Мертвого дома», благодаря которому слава вновь вернулась к писателю. Общество было поражено откровениями о жизни на каторге.

В начале 1860-х Достоевский активно путешествует по Европе, где проходит курс лечения в санаториях. Там он пристрастился к рулетке и пару раз проигрывался по-крупному. Этот период биографии Достоевского нашел отражение в романе «Игрок».

В 1864 году умирает брат Михаил Михайлович, и Достоевский вынужден закрыть журнал, оставшись с огромными долгами. Чтобы поправить финансовое положение, он пишет два романа одновременно: «Преступление и наказание» и «Игрок». Потом Достоевский скрывается от кредиторов в Европе, где пишет «Бесы» и «Идиот». По возвращении в Россию он издает заключительный роман «Братья Карамазовы».

Фото: Wikimedia Достоевский: интересные факты

Личная жизнь Достоевского

Если говорить кратко, в биографии Достоевского было три главных женщины. В первый раз Федор женился в 1857 году в Семипалатинске после каторги. Совместных детей у пары не было, но Федор Михайлович любил сына Марии от первого мужа. Она скончалась в 1864 году.

С Аполлинарией Сусловой классик встретился во время путешествия по Европе. Женщина поразила писателя своей экстравагантностью и эмансипированностью. Брака между ними не случилось, но именно с нее он написал Полину из романа «Игрок» и Настасью Филипповну из «Идиота».

Второй женой писателя стала стенограф Анна Сниткина, которая помогала ему с рукописями. Если бы не помощь Анны, он вряд ли бы успел написать «Игрока» за 26 дней. Жена была младше писателя на 20 лет, но он полностью доверил ей финансовые и домашние дела, занимаясь творчеством.

Анна родила в браке четверых детей, но выжили только двое: Любовь Федоровна и Федор Федорович. Дочь продолжила дело отца и занялась литературой. Жизнь и творчество Достоевского хорошо известны именно благодаря Анне Григорьевне. После кончины писателя она собирала и издавала его записки, дневники и неоконченные произведения.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Личная жизнь Достоевского

Достоевский: интересные факты из биографии писателя

Эти факты из жизни Достоевского известны благодаря современникам.

· Ранние годы в имении Даровое писатель называл самым лучшим временем своей жизни.

· Инженерное училище Достоевский припоминал с содроганием. Писатель жаловался, что у него совершенно не было времени повторять материал в общежитии: по вечерам их заставляли учиться фехтованию, стоять в карауле, танцевать и петь.

· Федор Михайлович любил европейских писателей: Гомера, Бальзака, Гюго и Шекспира. Из российских он любил творчество Лермонтова, Гоголя, а также Карамзина.

· По приезде в Тобольск для отбывания наказания Достоевский посетил жен декабристов, которые презентовали ему Евангелие. Федор берег эту книгу всю жизнь.

· Жанр «Записок из Мертвого дома» литературоведы не могут определить. Одни считают книгу мемуарами, но там не полностью соблюдена историческая точность, поэтому она не может называться автобиографией.

· «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы» названы «великим пятикнижием». Кроме «Подростка», все они включены в список «Сто великих книг всех времен».

· «Братья Карамазовы» писатель посвятил любимой супруге Анне Сниткиной. Она же, в свою очередь, издала книгу воспоминаний о браке с Достоевским после его кончины.

· Классик умер, не дожив всего год до 60 лет, от целого букета легочных болезней: эмфиземы, туберкулеза и бронхита.

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press Жизнь и творчество Достоевского

«Преступление и наказание» в жизни Достоевского

Действие романа начинается на Кокушкином мосту. Это место находилось недалеко от дома, где жил Достоевский. Именно туда выходит Раскольников из своей каморки, которую снимает в Столярном переулке.

Петербург в этом произведении описан как отдельный герой, как живой человек. Особенно отдельные его места, такие как Вознесенский мост. Там Раскольников любил постоять, размышляя о жизни. Там он увидел женщину, которая покончила с собой. Возле этого же места Катерина Мармеладова заставляла своих детей плясать за милостыню.

Роман «Преступление и наказание» сыграл очень важную роль в жизни Достоевского. Благодаря ему он встретил свою последнюю любовь Анну Григорьевну, которая стала для него настоящим другом и соратником.

В этом произведении Достоевский собрал героев из других своих книг. Сюда перекочевали персонажи из незаконченных повестей, надоевшие ему кредиторы и просто знакомые, которых автор решил увековечить.

Еще один интересный факт: незадолго до публикации романа в «Русском вестнике» петербургский студент убил ростовщика и его служанку. После выхода первых глав журналисты стали сравнивать Раскольникова с этим студентом.

Читайте также:

Краткая биография Тургенева: от начинающего поэта до популярного автора

Биография Паустовского: жизнь и судьба великого советского писателя

Биография Сергея Есенина: от крестьянского парня до крупнейшего лирика

Жизнь и творчество Некрасова: судьба первого народного поэта

А. С. Пушкин: биография великого писателя