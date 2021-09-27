А. С. Пушкин: биография великого писателя

В материале NEWS.ru кратко рассказываем о биографии А. С. Пушкина — автора бессмертных произведений, мастера прозы и лирики. Рассмотрим этапы жизненного пути, трудовые вехи и достижения, сведения о семье, а также об увлечениях и интересах молодого поэта.

Биография Александра Сергеевича Пушкина: детство и образование

Краткая биография Пушкина Wikimedia

Биография Александра Сергеевича Пушкина начинается в день его рождения — 6 июня 1799 года. Гений русской и мировой литературы родился в обедневшей и почти разорившейся дворянской семье. Его отец — поэт-любитель, светский острослов, мать — внучка Абрама Ганнибала, знаменитого арапа Петра Первого.

Гены матери наделили мальчика горячим нравом, необузданной энергией и жаждой жизни. От отца он унаследовал поэтический талант — все переживания и страсти молодой писатель сразу же преобразовывал в лирические произведения, которые до сих пор не утратили своей популярности.

Согласно биографии Александра Пушкина, в раннем детстве он был молчалив и ленив. Его начальным образованием занимались гувернёры и педагоги из Франции, Германии, Англии, России. Такая система обучения была обычным делом в дворянских семьях. Учёба давалась будущему поэту тяжело, но мальчик проявлял необыкновенную тягу к чтению.

По воспоминаниям его брата Льва, Александр часто тайком закрывался в кабинете отца и проводил там бессонные ночи в компании многочисленных книг. Любовь к чтению постепенно переродилась в желание писать собственные тексты. В биографии А. С.Пушкина говорится, что уже в семь лет он сочинял небольшие комедии на французском языке, подражая Мольеру.

Затем юный писатель приступил к басням, воодушевившись произведениями Лафонтена. После прочтения «Генриады» Вольтера Александр начал работу над поэмой в шести песнях. Всё, что он читал, вдохновляло его на новые работы.

В возрасте с 6 до 11 лет мальчик проводил лето у своей бабушки по линии матери — Марии Ганнибал, которая проживала в деревне Захарово в Подмосковье. Это время заняло особое место в биографии маленького Александра Пушкина, оставив в его памяти неизгладимые впечатления, которые он впоследствии отразил в некоторых своих произведениях. Именно в эти годы у Саши была няня — так полюбившаяся ему Арина Родионовна Яковлева, крепостная, принадлежавшая семье Ганнибалов.

Обучение в Царскосельском лицее

Биография Александра Сергеевича Пушкина Wikimedia

Рассказывая кратчайшую биографию Пушкина, нельзя не упомянуть об обучении в Императорском Царскосельском лицее в Санкт-Петербурге, в который юноша отправился в возрасте 12 лет. Вместе с Александром на этот учебный год было набрано 30 учеников.

Этот лицей был с абсолютно новой, даже революционной системой обучения: юных мальчиков из дворянских семей обучали молодые высокообразованные педагоги, притом без телесных наказаний, как это было принято во всех школах. Для обучения также приглашались самые известные профессора, а экзамены у учеников принимали члены Академии наук и педагоги пединститута.

Александр Сергеевич быстро адаптировался к новому месту и завёл друзей, с которыми общался ещё долгие годы. Среди них были Кюхельбекер, Дельвиг, Пущин. Юноши занимались не только школьными предметами, но и творческим развитием.

Кратчайшая биография творческого пути А. С. Пушкина

Рассказываем краткую биографию творчества Александра Сергеевича Пушкина: достижения, произведения и годы их написания.

В 1819 году Александр Сергеевич вступает в литературно-театральное сообщество «Зелёная лампа», параллельно работает над своей первой поэмой «Руслан и Людмила», которая была закончена и опубликована уже в 1820 году. У 21-летнего юноши получилась волшебная сказка, вдохновлённая древнерусскими былинами.

В следующем году автор приступает к поэме «Кавказский пленник», после написания которой получает признание и становится величайшим литератором современности. Ещё через год Александр начинает писать роман «Евгений Онегин», который окончит только к 1832 году.

Через год после публикации романа писатель приступает к таким произведениям, как «История Пугачёва», «Песни западных славян», поэмы «Анджело», «Медный всадник», начинает работу над повестью «Пиковая дама», романом «Дубровский».

Ссылки в биографии Пушкина

Биография Пушкина Wikimedia

В краткой биографии Александра Сергеевича Пушкина нельзя не рассказать и о произведениях, за которые великого литератора отправляли в ссылки. Среди них «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву», на которые разгневался Александр I. Он хотел отправить автора в Сибирь, но этого удалось избежать, так как за поэта вступились такие влиятельные личности, как Карамзин, Жуковский, Крылов. В итоге Пушкина сослали на юг России под видом служебного перемещения.

В этой ссылке у Александра Сергеевича не заладились отношения с начальником — графом Воронцовым, который искал поводы избавиться от поэта. В 1824 году поводом стала переписка Пушкина с друзьями, где писатель рассуждал о религии. А. С. Пушкина обвинили в безбожии и сослали в село Михайловское, где он провёл следующие два года, занимался написанием лирики и достиг творческой зрелости.

Личная жизнь и последние годы поэта

Краткая биография Александра Сергеевича Пушкина Wikimedia

В краткой биографии Пушкина есть место и для истории любви, которая началась в 1828 году, когда поэт впервые увидел Наталью Гончарову на балу. Незавидный для родителей девушки жених всё же смог добиться её руки и сердца. Обвенчалась пара спустя три года, а к 1836 году они уже были родителями четверых детей.

В эти годы литератор дописывает «Пиковую даму», издаёт малопопулярный журнал «Современник», где печатает «Капитанскую дочку».

1837 год стал для семьи трагическим. Началом послужило анонимное письмо, где автор утверждал, будто жена Пушкина изменяет ему с Жоржем Дантесом. В этом письме Пушкина назвали рогоносцем. Дантес на это письмо ответил, что ходит к сестре Натальи Гончаровой.

Затем череда роковых событий и интриг всё-таки привели Александра Сергеевича к дуэли с Дантесом, в ходе которой великий поэт был смертельно ранен в живот. Александр Пушкин погиб 29 января 1837 года.

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