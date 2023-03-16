Жизнь и творчество Некрасова: судьба первого народного поэта Рассказываем об интересной жизни поэта Некрасова, его борьбе с крепостничеством и литературной деятельности

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Жизнь и творчество Некрасова

Николай Алексеевич Некрасов стал для своей эпохи уникальным явлением: в его лирике ключевая роль отводится простым крестьянам, их тяжелой судьбе и беспросветной жизни. Писатель использовал в своих произведениях простонародную лексику и выступал против крепостного права. И поступал он так неспроста — все началось в раннем детстве писателя...

Факты из жизни Некрасова

Маленький Николай родился в семье отставного военного, получившего в наследство поместье в селе Грешнево. Финансовые дела обстояли настолько плохо, что отец будущего поэта был вынужден поступить на службу в полицию. Он занимался выбиванием долгов из крестьян, а на работу с собой часто брал сына. Там Николай и насмотрелся на то, как живут крепостные: нищета, голод и тотальное безденежье вкупе с тяжелой работой.

Мать Николая — Елена Закревская — не была счастлива в браке. Опрометчиво выйдя замуж за деспотичного Алексея без благословения родителей, она на всю жизнь осталась затворницей, утешаясь музыкой и чтением. Эту любовь она передала и сыну, который с детства мечтал стать писателем.

В 1832 году юный Николай поступил в Ярославскую гимназию, откуда после пяти лет обучения был отправлен отцом в Петербург. Там жизнь Некрасова повернулась по-новому: он должен был поступить на службу в дворянский полк. Алексей мечтал, чтобы сын продолжил его дело и стал военным. Но вдали от отца-тирана семнадцатилетний Коля проявил характер и подал документы на филологический факультет. Экзамены он провалил, но посещал лекции как вольный слушатель.

Отец будущего поэта, узнав об этом, рассвирепел и лишил сына средств к существованию. Поэтому в первые годы студенчества Николаю было очень трудно: он недоедал, спал где придется и перебивался случайными заработками — писал за деньги жалобы и прошения, репетиторствовал. Но мечту о литературе не оставлял, собирая стихи для первого сборника.

Жизнь поэта Некрасова была полна перипетий. Сначала он публиковался в «Литературной газете» и других подобных изданиях, сочинял на заказ стихотворные сказки, пьесы и водевили. К 1840 году выпустил собственный сборник «Мечты и звуки» под псевдонимом Н.Н., который был не очень хорошо принят публикой. Поэтому автор уничтожил весь тираж.

В 1846 году Николай Некрасов и Иван Панаев арендовали журнал «Современник», где начали публиковать произведения лучших авторов, которые выступали против крепостного права. В 1868 Николай Алексеевич выкупил журнал «Отечественные записки», где и печатал свои материалы до самой смерти.

Фото: wikipedia Некрасов: крестьянская жизнь

Некрасов: крестьянская жизнь в стихах и поэмах

Жёсткий реализм некрасовской лирики был по-настоящему революционным для того времени. В основном произведения были лирическими и возвышенными. В то время как творчество Некрасова было наполнено простой русской речью и нетипичными темами: крестьянским бытом, алкоголизмом низших слоёв населения, судьбами людей, оказавшимися на социальном дне.

Больше всего Некрасова волновали права, а точнее бесправие крепостных крестьян. На страницах «Современника» он публиковал свои и чужие произведения, призывающие пересмотреть старый строй.

Самыми известными его поэмами, в которых описан тяжкий быт деревни, стали «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины», «Дедушка Мазай и зайцы», «Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос».

Сам поэт не принадлежал к привилегированному классу, поэтому темы социального неравенства и незащищённых слоев населения волновали его больше всего. Он всегда помнил о своих институтских годах, когда голодал и ночевал в приюте для бездомных. Да и описывал Некрасов крестьянскую жизнь не понаслышке, а основываясь на собственных впечатлениях и воспоминаниях.

Последней вехой жизни и творчества Некрасова стала поэма «Кому на Руси жить хорошо». Хотя написана она была уже после отмены крепостного права, актуальности она не утратила. По замыслу автора, она должна была состоять из восьми частей и представлять собой своеобразный путевой очерк. Из-за тяжёлой болезни Некрасов успевает издать только четыре части, оставляя последнюю с открытым финалом.

Личная жизнь Некрасова: три любимых женщины

Жизнь Некрасова в плане любовных дел была довольно захватывающей. В 1842 году поэт влюбился в жену своего будущего партнёра Панаева и долго пытался добиться ее благосклонности. Поначалу красавица, привязанная к гулящему мужу, не обращала внимания на ухаживания, но вскоре они начали жить втроем под одной крышей.

Фото: wikipedia Личная жизнь Некрасова

Этот триумвират, порицаемый обществом, просуществовал 16 лет. За это время Николай и Авдотья выпустили в соавторстве два романа. Впрочем, девушка писала под псевдонимом. Отношения же распались почти сразу после смерти мужа Авдотьи Панаевой: она разочаровалась в Некрасове.

После расставания интересная жизнь Некрасова продолжилась с гражданкой Франции Селиной Лефрен, актрисой театра. Они отправились в путешествие втроем, вместе с сестрой Николая. Но эти отношения носили эпизодический характер: влюблённые подолгу жили в разных странах, встречаясь только во время поездок. А вскоре Селина и вовсе перестала приезжать в Россию. Последний раз они встретились в 1869 году в Париже, где провели вдвоём почти месяц.

В 48 лет в жизни Николая Некрасова появилась новая любовь — простая селянка Фекла. Несмотря на её невзрачность и крестьянскую внешность, она смогла чем-то покорить известного поэта. Некрасов же сделал для нее все, чтобы иметь возможность выводить в свет. Уроки иностранного, игра на фортепиано, занятия вокалом — все это настолько преобразило Феклу, что Некрасов стал называть ее Зинаидой Николаевной.

Обвенчаться с Феклой поэт решился только на смертном одре, будучи уже практически бессильным. Жена терпеливо ухаживала за ним все годы его болезни, но он так и не полюбил её всем сердцем. Жизнь Некрасова оборвалась 8 января 1878 года, и после вскрытия завещания стало ясно, что он всю жизнь любил только двух женщин: Авдотью и Селину.

Однако Феклу, похоже, это не обидело. После похорон писателя на Новодевичьем кладбище она захотела выкупить участок возле могилы мужа, чтобы после своей кончины снова быть рядом с ним.

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