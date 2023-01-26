Писатель оценил возвращение советской классики в школьную программу Писатель Беседин: возвращение советской классики в школьную программу более чем адекватно

Возвращение советской классики в федеральные общеобразовательные программы давно напрашивалось, считает писатель Платон Беседин. По его словам, которые передает «360», если эти изменения были сделаны с целью сбалансировать школьную программу, их можно назвать более чем адекватными, однако если они были сделаны из-за «привычных российских метаний» и поддержки СССР, назвать их хорошими нельзя. Эксперт подчеркнул, что русская литература прекрасна в своем разнообразии, а значит воспринимать ее нужно, ознакамливаясь с самыми разными писателями.

Перестановки, которые делаются в школьной программе, на первый взгляд выглядят более чем адекватно. Другой вопрос — для чего и как это делается. Если речь идет о том, чтобы сбалансировать школьную программу, то это одно, а если суть в привычных российских метаниях («ты за красных или белых?»), когда одно превалирует над другим, то в этом нет ничего хорошего,— считает Беседин.

Роман Юрия Бондарева «Горячий снег», который планируют вернуть в школьную программу, является во многом недооценным, добавил писатель. Он также назвал роман Николая Островского «Как закалялась сталь» одним из лучших мотивационных произведений во всей мировой литературе. По его словам, рассматривать их нужно как «бескомпромиссные оды мужеству человека». Беседин уверен, что в современном мире «критического потребления» такие произведения могут стать оберегами для новых поколений.

В Минпросвещения РФ ранее сообщили о намерении включить в федеральные общеобразовательные программы произведения советских классиков, в том числе роман Николая Островского «Как закалялась сталь», эпопею «Тихий Дон» Михаила Шолохова и документальное исследование «Брестская крепость» Сергея Смирнова. Как заявил глава министерства Сергей Кравцов, эти произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений.