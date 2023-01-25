В школьную программу вернут «Молодую гвардию», «Горячий снег» и «Тихий Дон»

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Минпросвещения РФ включит в федеральные общеобразовательные программы (ФООП) произведения советских классиков, в том числе роман Николая Островского «Как закалялась сталь», эпопею «Тихий Дон» Михаила Шолохова и документальное исследование «Брестская крепость» Сергея Смирнова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Как заявил глава министерства Сергей Кравцов, эти произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений.

[В школьную программу] уже включили и «Молодую гвардию» Александра Фадеева, <...> и роман-эпопею М. А. Шолохова «Тихий Дон» и другие произведения. Эту работу продолжим. Включим в программу роман Н. А. Островского «Как закалялась сталь», рассказ А. Н. Толстого «Русский характер», повесть С. С. Смирнова «Брестская крепость». Считаю это очень правильным предложением, — сказал Кравцов.

Также в школьную программу уже включены роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста», а также другие произведения, на которых учились предвоенное и послевоенное поколения жителей СССР.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что в 2023 году из школьной программы по литературе будут исключены произведения, которые «не выдержали испытание временем» и не соответствуют действительности. В этот перечень он включил исследование Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

При этом некоторые произведения советских писателей, ранее исключенные из программы, будут возвращены в нее, добавил депутат. В качестве примера Вяткин привел «Молодую гвардию» и произведения Юрия Бондарева.

До этого с предложением вернуть в программу по литературе «Молодую гвардию», роман Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и другие произведения о Великой Отечественной войне выступили в комитете Совфеда по обороне и безопасности. По мнению сенаторов, это будет служить сохранению исторической памяти и противодействию попыткам фальсификации истории.