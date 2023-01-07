В школах захотели вернуть изучение «Молодой гвардии» В СФ предложили вернуть в школы изучение книг о ВОВ

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал Минпросвещения рассмотреть вопрос об обязательном изучении в школах книг о Великой Отечественной войне, передает РИА Новости со ссылкой на рекомендации оргкомитета круглого стола, посвященного патриотическому воспитанию школьников в условиях ведения ментальных войн. В программу учащихся предлагается вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого и другие произведения.

Министерству просвещения рассмотреть вопрос о возвращении для обязательного изучения произведений литературы о Великой Отечественной войне отечественных классиков: «Молодой гвардии» Александра Фадеева, «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого, рассказов о пионерах-героях и других, — говорится в документе.

Сенаторы считают, что обязательное изучение книг о ВОВ будет служить «сохранению исторической памяти» и «противодействию попыткам фальсификации истории».

Кроме того, в СФ рекомендовали Минпросвещения увеличить количество учебных часов, отводимых на изучение истории России и произведений отечественных писателей в образовательных программах основного общего и СПО.

В конце декабря стало известно, что в России появится новый учебник истории. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в пособии будут отражены все новейшие события, включая спецоперацию на Украине и санкции Запада. Учебник будет единым для всех школ, но при этом станет учитывать особенности базового и углубленного изучения истории, отметил он.