В Госдуме рассказали об изменении школьной программы по литературе Депутат ГД Вяткин: в школьную программу по литературе вернут произведения советских писателей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В 2023 году в школьную программу по литературе будут внесены изменения, заявил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Некоторые произведения советских писателей, ранее исключенные из программы, будут возвращены в нее, передает РИА Новости.

Парламентарий сообщил, что думский комитет по культуре и просвещению уже обсудил данный вопрос с Минкультом и Минпросвещения.

Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег» — должны вернуться в школьную программу, — цитирует агентство депутата.

Он добавил, что в то же время из программы будут исключены произведения, которые «не выдержали испытание временем» и не соответствуют действительности. При этом парламентарий заверил, что это будет сделано с учетом мнений экспертов, педагогов и родителей. О каких именно произведениях идет речь, он не уточнил.

Ранее с предложением вернуть в программу по литературе «Молодую гвардию», «Повесть о настоящем человеке» и другие произведения о Великой Отечественной войне выступили в комитете Совфеда по обороне и безопасности. По мнению сенаторов, это будет служить «сохранению исторической памяти» и «противодействию попыткам фальсификации истории».