Стало известно, сколько экземпляров книг про СВО продал Рогозин Mash: книга Рогозина про СВО собрала не более 100 читателей

Фото: rogozin_do/t.me

Дмитрий Рогозин

Telegram-канал Mash сообщает, что книга экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина «На западном фронте бес перемен» за два месяца была распродана в количестве не более 100 экземпляров. По словам авторов публикации, всего было выпущено семь тысяч экземпляров, а издательство планирует напечатать повторный тираж.

Авторы Mash ссылаются на данные сети книжных магазинов «Читай-город», согласно которым книгу Рогозина покупали более 50 и менее 100 раз. При этом журналисты утверждают, что прошли несколько других книжных магазинов в Москве, и ни в одном из них продавцов не спрашивали о книгах Рогозина.

Ранее депутат Госдумы, певец Денис Майданов написал «патриотическую» композицию в соавторстве с Рогозиным о российских ракетных комплексах «Сармат». Клип был опубликован на YouTube. «Ядерный» хит воспевает «богатыря с электроникой сложной», готового «выносить приговор».

В записи клипа участвовали ансамбль песни и пляски «Красная звезда» и оркестр Военной академии РВСН. Видеоролик записан в жанре концертного выступления с видеорядом из боевой техники.