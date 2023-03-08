Главные праздники мусульман: когда и как их принято отмечать Расскажем, какие праздники есть у мусульман и чем мусульманский календарь отличается от стандартного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздники мусульман

Исламская религия, наряду с христианством, является одной из самых распространённых в мире. Но несмотря на это, праздники мусульман сильно отличаются от привычных большинству россиян. Даже учитывая тот факт, что в России, по разным подсчётам, исповедуют ислам от 11 до 13% граждан.

Мусульманский календарь: в чём его особенности

Первая нестандартность исламского календаря — начало летоисчисления. Эра Хиджры началась 16 июня 622 года, когда Мухаммед со своими последователями перебрался из Мекки в Медину и организовал там исламскую общину. То есть сейчас у мусульман идет 1444 год.

Вторая особенность — смена месяцев. Мусульманский календарь не зря называют лунным: все даты строго соответствуют циклам Луны. Средняя продолжительность месяца по исламскому календарю составляет примерно 29,5 дня, а значит, лунный год на 10,8 дня короче солнечного.

Третье отличие — наступление нового дня и недели. Смена даты по мусульманской традиции происходит вечером, то есть начало священной пятницы они начинают отмечать после заката в четверг. Поэтому во многих исламских странах выходными днями являются не привычные суббота и воскресенье, а, например, четверг и пятница или пятница и суббота.

Религиозные праздники мусульман

Верующие мусульмане, как правило, строго соблюдают религиозные праздники, даже если живут в том месте, где ислам не распространён. И таких священных дат в их календаре довольно много. Например, в году есть сразу четыре священных месяца.

Главный праздник мусульман — день Арафы. Он считается днём последней проповеди пророка Мухаммеда, которую он произнёс на вершине горы Арафат для своих сопровождающих. В этот праздник мусульмане стараются совершить паломничество в эту священную долину, чтобы встретить там рассвет.

Практически каждый год праздники мусульман выпадает на разные даты, но это никак не влияет на масштаб события. Например, Ураза-байрам — дата, означающая окончание священного месяца Рамадана. В этот день приверженцы ислама надевают новые вещи, собираются за столом за вкусным обедом и угощают друг друга. Также в этот день принято не скупиться на милостыню и ходить на кладбище к почившим родственникам.

Ещё один большой исламский праздник — Курбан-байрам. Он длится три дня и начинается в десятый день месяца Зуль-Хиджа. В этот период часто совершают паломничество в Мекку, а также отмечают праздник дружбы. После торжественного жертвоприношения мясо раздают друзьям, родственникам и в качестве милостыни нищим. Конечно, молятся, нарядно одеваются и совершают намаз.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мусульманский календарь

Праздники мусульман в 2023 году

Как сказано выше, каждый год праздники мусульман отмечают в разные даты по григорианскому календарю. Текущий исламский год начался 30 июля 2022 года и завершится 18 июля 2023. Наступление Нового года в исламе не принято отмечать как-то по-особенному: верующие посещают мечеть, слушают проповеди, молятся.

Другие основные мусульманские праздники в 2023 году будут проходить:

· Начало священного месяца Раджаб — 23 января;

· Ночь Даров, или Ночь зачатия пророка — с 26 на 27 февраля;

· Навруз (весеннее равноденствие, начало лета) — 21 марта;

· Священный месяц Рамадан — с 23 марта по 20 апреля;

· Ночь снисхождения сур к Мухаммеду — с 17 на 18 апреля;

· Ураза-байрам (день разговения после поста) — 21 апреля;

· День Арафат — 27 июня;

· Курбан-байрам — с 28 по 30 июня;

· День смерти Мухаммеда — 14 сентября;

· День рождения пророка — с 26 на 27 сентября.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный праздник мусульман

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