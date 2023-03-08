Что такое Пушкинская карта, кто и как может ей пользоваться Рассказываем, какие мероприятия можно по ней посетить и что изменилось в программе в 2023 году

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Пушкинская карта

Пушкинская карта — всероссийский проект, который направлен на повышение уровня культуры школьников и студентов. Запуск программы состоялся в августе 2021 года, и с тех пор проект стал очень популярен среди молодых людей. Ведь они могут посещать художественные выставки, театральные постановки, концерты и другие мероприятия за счёт государства. Ниже подробно расскажем, со скольких лет Пушкинская карта может быть получена и куда можно по ней сходить.

Пушкинская карта: оформить, получить, воспользоваться

Чтобы оформить Пушкинскую карту, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг. Затем скачать и авторизироваться в приложении «Госуслуги.Культура» и там подать заявку на получение карты. Как правило, это происходит в течение нескольких минут. После этого можно в том же приложении выбирать мероприятия, на которые хочется сходить. Количество вариантов год от года становится больше, поэтому каждый найдёт себе занятие по душе.

Пушкинская карта является виртуальной, но, если хочется получить аналоговую, нужно сходить в ближайшее отделение Почта Банка. Карта относится к платёжной системе «Мир», но снять с неё деньги или пополнить её самостоятельно не получится. Положить туда деньги может только государство один раз в год.

Чтобы участвовать в проекте, нужно:

Иметь российский паспорт.

Быть не младше 14 лет и не старше 22 лет.

Учиться в школе или вузе.

Итак, вы получили Пушкинскую карту. Что это даёт? В первую очередь, возможность культурно развиваться и самообразовываться, посещая интересные досуговые мероприятия. Да, возможно, опера или классический балет понравятся не всем. Но почему бы не попробовать?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мероприятия, доступные по Пушкинской карте

Куда можно сходить по Пушкинской карте

Билеты по Пушкинской карте можно купить онлайн с помощью виртуальной карты или непосредственно в кассах, расплатившись пластиком. Однако не на любой концерт можно сходить, ведь проект направлен на повышение общего уровня культуры. Поэтому Минкульт сам вносит в список мероприятия, на посещение которых можно потратить этот ежегодный бонус.

Чаще всего это:

Спектакли в государственных театрах.

Классические музыкальные концерты.

Выставки в музеях и галереях.

Российские кинофильмы.

Не получится купить билеты по Пушкинской карте на концерты, проходящие в ночных клубах, на зарубежные мероприятия, в различные экспериментальные театры и на неофициальные выставки. Такие ограничения нравятся не всем, но проект направлен именно на ознакомление с традиционным искусством, чтобы подрастающее поколение узнало, что это. Пушкинская карта — отличный стимул для таких познаний.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посещение музеев по Пушкинской карте

Нововведения по Пушкинской карте 2023 года

Два года назад, когда программа была запущена, она не была обкатана и нуждалась в корректировках. Изменения в 2023 году выглядят так.

Самое главное — денежный лимит. Его увеличили ещё в прошлом году и теперь он равен 5000 рублей. При этом на билеты в кино можно потратить не более 2000 рублей. К сожалению, остаток средств нельзя перенести на следующий год, израсходовать иным способом или перевести другу на такую же карту.

Во-вторых, Пушкинскую карту — 2023 стало сложнее взломать. На первых порах находились умельцы, которые могли вывести или снять деньги с карты с помощью мошеннических схем. Сейчас это невозможно.

Третье нововведение: теперь в программе участвуют студенты военных образовательных учреждений. Со скольких лет Пушкинская карта может быть получена курсантами? Так же, как и другими учащимися — с 14 лет после получения паспорта.

Четвёртое: спектр мероприятий, доступных по карте, постоянно расширяется. Понемногу туда включают различные лекции, экскурсии и мастер-классы. Ведь что такое Пушкинская карта по сути? Это попытка привить молодёжи любовь именно к классическому искусству и познакомить ребят с творчеством великих и признанных гениев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пушкинская карта - 2023

Читайте также:

Ольга Бузова. Биография и личная жизнь

История праздника 8 Марта: от забастовок до тюльпанов

Прорицательница Ванга: биография, личная жизнь и предсказания

Праздник 8 Марта: история возникновения Международного женского дня

Как платить налоги в 2023 году: основные изменения и новые правила