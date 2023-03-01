Прорицательница Ванга: биография, личная жизнь и предсказания Рассказываем о знаменитой болгарской провидице Ванге: её даре, жизни и смерти, знаменитых гостях

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

Болгарская прорицательница Ванга

Сейчас на постсоветском пространстве сложно найти человека, который бы не слышал о Ванге — болгарской ясновидящей, имя которой стало нарицательным. Глагол «ванговать» активно используется и в молодёжном сленге, и в речи более взрослых людей.

Но кем же на самом деле была великая провидица и травница? Биография Ванги — череда удивительных случайностей, которые сделали её знаменитой почти на весь мир. А личная жизнь Ванги всегда вызывала интерес у людей: ведь дар она могла использовать и для собственной выгоды.

Дата рождения Ванги и раннее детство

Дата рождения Ванги известна точно: Вангелия Сурчева появилась на свет 3 октября 1911 года в городе Струмица, который сейчас принадлежит Македонии. В то время в стране были революционные настроения, поэтому начало биографии Ванги безоблачным не назовешь. Девочка родилась недоношенной и почти два месяца жила без имени: родители не надеялись, что ребёнок выживет.

Когда же младенец окреп, её бабушка вышла на улицу, чтобы по болгарской традиции спросить имя у первого встречного. Прохожий предложил назвать девочку Андромахой, но этот вариант не одобрили. Тогда выбор остановили на Вангелии — «несущей благую весть». Интересно, что у этого имени тот же корень, что у слова «Евангелие».

Фото: Serguei Fomine/Russian Look Дом-музей Ванги в Болгарии в селе Рупите

Девочке было три года, когда скончалась её мать Параскева: так в первые годы жизни Ванга стала почти сиротой. Отца Пандо сначала призвали в армию Болгарии, после чего маленькая Вангелия осталась жить у соседки. Потом её папу югославские власти арестовали за то, что он воевал на стороне болгар.

Жизнь Ванги до появления дара

По возвращении домой Пандо женился во второй раз на женщине, которая не очень любила падчерицу. Те годы жизни Ванги тоже нельзя назвать счастливыми. Но она не унывала и развлекалась как могла. Одной из её любимых игр было лечение игрушек с закрытыми глазами. Возможно, её дар провидицы начал понемногу открываться уже тогда.

Играть в лекаря Ванге нравилось и со своими друзьями. Она собирала различные травки и придумывала рецепты от всех болезней. В двенадцать лет, когда она возвращалась с полей, случилась трагедия: сильный ветер подхватил её, долго кружил, а потом сбросил на соседнее пастбище. Так описывала этот эпизод биографии Ванга в своих воспоминаниях.

Достоверно неизвестно, что это был за торнадо, но факт остаётся фактом: девочку нашли в поле с зажмуренными глазами, в которые забился песок. После этого Ванга резко начала слепнуть. Врачи предлагали дорогостоящую операцию, но материальное положение семьи не позволяло сделать её. Оплатить удалось лишь поддерживающее лечение, которое не помогло: ребёнок перестал видеть.

После этого жизнь Ванги изменилась: отец отправил её в специализированный интернат для слабовидящих в Сербии, где таких детей учили по-новому жить, обслуживать себя и читать шрифт Брайля. Сотрудники детского дома были прекрасными педагогами и знали своё дело: там Ванга освоила вязание, игру на фортепьяно и начальный школьный курс: азбуку, арифметику, рисование. В биографии Ванги этот интернат сыграл особую роль: она научилась вести домашнее хозяйство несмотря на свою особенность.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look Дом-музей Ванги в Болгарии в селе Рупите

Это очень помогло, когда ей пришлось покинуть спецучреждение и вернуться домой к отцу, который снова овдовел и остался с маленькими детьми на руках. Во время родов последнего ребёнка скончалась его вторая жена, и умения Ванги очень пригодились. Она умудрялась даже зарабатывать шитьём и вязанием, меняя изделия на продукты.

Жизнь Ванги: биография великой ясновидящей

Дар прорицательницы стал проявляться у Ванги в 1940 году, когда она впервые расшифровала сон односельчанина. Её видения становились всё осознаннее и отчётливее, но она, как человек глубоко верующий, считала их чем-то дьявольским. Девушка начала входить в транс и, по заверениям родственников, в этот момент разговаривала мужским тембром.

Ванга боялась рассказывать об этом окружающим, так как думала, что её признают умалишенной. Только самые близкие подружки и родственники поддерживали её и до поры до времени скрывали её способности от окружающих. Но в 1941 году Ванга предугадывает начало войны и её жизнь меняется...

С началом Второй мировой войны биография Ванги делает крутой поворот: она помогает находить места, где погибли фронтовики, а также рассказывает родственникам, жив солдат или нет. Тогда провидица понимает, что способность к прорицательству — это дар от бога, а не от сатаны, и начинает применять его открыто в полную силу. С 1967 провидица состояла на государственной службе и получала за свои предсказания официальный доход.

Жизнь Ванги, биография и каждое её слово находились под пристальным вниманием не только жителей окрестных сёл, но и сильных мира сего. К ней, как популярной ясновидящей, собираются очереди из желающих узнать о судьбе своей и близких. Известные политики тоже не гнушались обращаться к ней за предсказаниями.

Знаменитые посетители в биографии Ванги

За все свои годы жизни Ванга приняла большое количество знаменитостей, но первым был царь Болгарии Борис Третий. Он явился к прорицательнице в 1942 году. Часто посещал ясновидящую и его последователь Симеон Второй. Среди частых гостей был отмечен и вождь коммунистов Болгарии Теодор Живков.

Также к Ванге наведывались писатели Л. Леонов и Ю. Семёнов, но главным посетителем, конечно, стал Борис Ельцин. Также в течение жизни Вангу посещали и другие известные люди из СССР. Например, писатель Сергей Михалков очень восторженно отзывался о её даре. По его словам, она в точности рассказала о его прошлом и предсказала три ключевых события. Впрочем, от конкретики автор воздержался.

Святослав Рерих утверждал, что экстрасенс до мелочей описала его рабочий кабинет и даже растение в кадке на подоконнике. Описала Ванга жизнь и смерть его отца, Николая Рериха, рассказала о его путешествиях. А также наказала посетителю продолжать семейное дело.

Актриса Алла Демидова очень удивилась, когда её личную жизнь Ванга разложила по полочкам: она должна была стать учёной, но подалась в лицедейство. После беседы с прорицательницей актриса очень жалела о своём выборе.

Ближе к развалу СССР Вангу посетили два журналиста-международника, Александр Капралов и Андрей Смирнов. Обоим она предсказала, что в Болгарии они задержатся: один на год, другой на целых пять. И всё это оказалось правдой.

Одним из самых знаменитых посетителей оракула стал её соотечественник Бедрос Киркоров, который обратился к ней из-за болезни сына Филиппа. Тогда Ванга предсказала мальчику выздоровление и популярность в будущем.

Личная жизнь Ванги: замужество и вдовство

Биография и личная жизнь Ванги, несмотря на пристальное внимание к её персоне, известны не до мелочей. По слухам, впервые влюбилась она в интернате для слабовидящих. Но тогда молодым не суждено было быть вместе: смерть мачехи заставила девушку разорвать отношения и вернуться в отчий дом.

В 1942 году Вангелия всё же вышла замуж за солдата Димитра Гуштерова, который увёз её в Петрич, где жил до начала войны. По заявлениям близких друзей семьи, настоящей близости между супругами не было, но относились они друг к другу с большим уважением. По словам Ванги, жизнь и смерть даже близких людей она могла предсказать.

Собственных детей у пары не было, но они обзавелись пасынком и падчерицей, которые до сих пор с теплотой отзываются о приёмных родителях. Дети получили хорошее воспитание и образование. Дочка и сейчас даёт интервью, рассказывая о жизни с мачехой.

Овдовела Ванга через двадцать лет после вступления в брак. Димитра сначала призвали на войну, где он получил проблемы со здоровьем. Потом потихоньку спился и умер от цирроза печени в 1962 году. Ясновидящая очень тяжело переживала смерть супруга, хотя к этому моменту они уже отдалились друг от друга из-за её постоянной занятости.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look Болгария, село Рупите

Жизнь и смерть Ванги: конспирологические теории

Годы жизни и смерти Ванги до сих пор окутаны флёром мистификаций и теориями разной степени правдивости. Из-за того, что она получала государственное пособие, многие считают, что она работала на болгарские спецслужбы.

Схема была следующей: перед визитом высокопоставленного человека о нём собирали максимум информации, которую передавали Ванге. Затем она во время разговора подтверждала или опровергала эти факты, а также должна была узнать другую секретную информацию. По словам современников, к прорицательнице можно было попасть только после одобрения спецслужбами.

Один из бывших работников КГБ рассказывал, что за всю биографию Ванга допустила массу ошибок, которые тщательно скрывались от журналистов и общественности. Например, сказала известной журналистке, что та бесплодна, а она через несколько месяцев забеременела.

После смерти и в годы жизни Ванга являлась объектом изучения. Существовала даже «Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований», где о Ванге отзывались не как о феномене, а как о протеже КГБ. Кстати, трудоустроена она была в Софийском институте суггестологии и парапсихологии, где и получала зарплату.

Знатоки биографии Ванги то и дело пытаются высчитать процент совпадения её предсказаний с реальностью. Результат получается всегда разный. В том институте, где она работала, этот показатель приближен к 80%. Тогда как другие исследователи указывают вилку в 65–85%. При том, что однозначно нельзя было понимать до 40% того, что сказала ясновидящая.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look Могила болгарской пророчицы бабы Ванги. Рупите, Болгария

Жизнь Ванги оборвалась 11 августа 1996 года. Последние года она страдала от рака молочной железы, но от терапии и вмешательства отказалась. Прорицательница предсказала собственную кончину с точностью до дня, как и день похорон.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look Любимый тополь Ванги в Рупите погиб вслед за ней

Несбывшиеся предсказания Ванги

В словах болгарской провидицы находили много ошибок и неточностей. Но одно дело, когда разговор шёл о бытовых вопросах: беременности, работе, здоровье и т.д. И совсем другое, когда пророчества касались судьбы человечества в глобальном плане. Вот несколько самых провальных предсказаний Ванги:

СССР возродится в начале XXI века, и Болгария присоединится к нему.

В то же время человечество изобретёт лекарство от рака и закуёт его в «железные цепи».

Будет найдено средство от старости, его изготовят из гормонов лошади, собаки и черепахи, потому что «Лошадь сильная, собака выносливая, а черепаха живет долго».

Случится ядерная авария, из-за которой на Северном полушарии не останется ничего живого (за это пророчество журналисты зацепились после аварии на «Фукусиме»).

Мировая война продлится с ноября 2010-го по 2014-й, будет использовано химическое и ядерное оружие.

Мусульманские страны будут атаковать Европу с помощью химического оружия.

К 2016 году европейские страны останутся почти пустынными.

Вместе с этим Ванге приписывают и множество других прогнозов, которые она никогда не произносила. К примеру, это касается смерти Генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина, аварии на Чернобыльской АЭС и событий в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look Иконы в доме-музее Ванги. Село Рупите, Болгария

К болгарской провидице можно относится по-разному, но для своего времени она стала настоящим социальным и культурным феноменом. Споры и обсуждения не утихают несмотря на то, что оракул скончалась почти три десятка лет назад.

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