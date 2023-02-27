Как платить налоги в 2023 году: основные изменения и новые правила Почему все налогоплательщики перешли на единый налоговый платеж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле прошлого года заработали изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации. В соответствии с новыми правилами, с 1 января текущего года все налогоплательщики перешли на единый налоговый платеж. Теперь ответ на вопрос, как платить налоги в 2023 году, стал известен: нужно внести необходимую сумму на единый налоговый счет (ЕНС).

Такая система действовала в прошлом году в качестве эксперимента, теперь же это обязательный порядок для всех. На ЕНС вносится платеж, который сами налоговики распределяют по всем обязательствам самостоятельно. Перед тем как платить налоги в 2023 году, нужно указать сумму платежа в личном кабинете.

Еще одно важное изменение: дата уплаты налогов. Независимо от того, какие бывают налоги и кто их платит, теперь расчетное число одно — 28-е. Если раньше декларацию подавали до 1-го, а аванс вносили до 25-го, то сейчас все сдвинули для удобства расчетов.

Какие бывают налоги для физических лиц

Сейчас в нашей стране действуют десятки разновидностей налогов для различных категорий налогоплательщиков: физ- и юрлиц, ИП и самозанятых. Разобраться, какие бывают налоги, не так уж сложно. Это налоги:

На вклады

На облигации

Подоходный

От продажи и сдачи жилья

От доходов за пределами РФ

На выигрыш

На проданные товары

На имущество

Земельный

Транспортный

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Как платить налоги в 2023-м

Среди них есть те, за которые беспокоиться не нужно. К примеру, подоходный налог оплачивает работодатель, налог на вклады высчитывает сам банк, а на облигации — брокер. Имущественный, земельный и транспортный налоги автоматически начисляются ФНС и приходят в виде уведомлений в приложении ФНС или бумажным письмом в почтовый ящик.

Как платить НДФЛ в 2023 году: нововведения

Выше мы перечислили, какие бывают налоги на доходы. Теперь нужно разобраться, как платить НДФЛ в 2023 году.

Продажа или сдача недвижимости

Получая доход от этого вида деятельности, подавать декларацию 3-НДФЛ придется самостоятельно. Сделать это нужно по новым правилам до 28 апреля следующего года. То есть если доход получен в 2022 году, то осуществить выплату нужно до конца апреля 2023-го. Резиденты РФ заплатят государству 13%, нерезиденты — 30%.

Получение дохода за границей

Размер налога также равен 13%. Источником дохода могут быть: заработок от импортных компаний, продажа или сдача недвижимости за рубежом, любые выплаты (пенсия, стипендия или страховка), прибыль от авторства.

Выигрыш в лотерею или казино

Выплачивается, если суммарно выигрыши в азартных играх превысили 4000 рублей. Все, что сверх этой суммы, облагается налогом в 13%.

Реализация товаров

Равен тем же 13%. Но физлицо освобождается от него, если предмет был куплен дороже, чем продан, стоил меньше 250 тысяч рублей и использовался больше трех лет.

Если вам сложно понять, как платить НДФЛ в 2023 году и как заполнить декларацию, то можно прибегнуть к помощи консультанта. Эти профессионалы помогут сберечь время и нервы.

Как оформить самозанятость: всероссийский эксперимент продолжается

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Какие бывают налоги

В ноябре 2018 года стартовала экспериментальная программа «Налог на профессиональный доход», где могут участвовать физлица и ИП. Тогда люди с опаской отнеслись к нововведению, но сейчас все больше людей задаются вопросом, как оформить самозанятость.

На самом деле все предельно просто:

Зайти на портал «Госуслуги» и в разделе «Услуги» выбрать пункт «Прочее». Далее перейти в подраздел «Налоги и финансы» и нажать на кнопку «Регистрация в качестве самозанятого». Дождаться уведомления на e-mail, что заявление одобрено. Скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться там.

Еще один важный вопрос, который стоит перед теми, кто получил новый статус: как платить налоги в 2023 году самозанятым? Надо отдать должное ФНС — за время действия эксперимента они пока не внесли в программу изменений. Если деньги пришли от физического лица, ставка составляет 4%, от организации — 6%.

Сейчас действует дополнительный бонус — налоговый вычет для самозанятых. Он составляет 10 тысяч рублей, и пока эта сумма не исчерпана, участник программы будет платить 3% и 4% соответственно. На режим НПД часто переходят владельцы недвижимости, сдающие ее в аренду. Ведь гораздо выгоднее платить 4% вместо прежних 13%.

Однако стать участником этой программы могут не все желающие. Поэтому перед тем как оформить самозанятость, нужно убедиться, что эта сфера не относится к запрещенным.

Самозанятые: виды деятельности, разрешенные для программы НПД

ФНС разместила на своем портале обширный список, чем можно заниматься в рамках экспериментальной программы. Разрешенные для самозанятых виды деятельности включают:

Удаленную работу в интернете

Услуги красоты на дому

Сдачу недвижимости в аренду

Перевозку людей и предметов

Реализацию самодельной продукции

Услуги фотографа и видеографа

Проведение развлекательных мероприятий

Консультирование по любым вопросам

Отделочные и ремонтные работы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Как оформить самозанятость

Этот список неполный, и каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Однако есть ряд сфер, которые не подпадают под программу «Налог на профессиональный доход». Запрещенными для самозанятых видами деятельности являются:

Перепродажа чужой продукции

Продажа акцизных товаров

Работа агентом или поручителем

Добыча и продажа полезных ископаемых

Самозанятому запрещено осуществлять наем работников, а также выполнять заказы нынешнего или бывшего работодателя, от которого он уволился менее двух лет назад. Такие доходы будут облагаться по ставке НДФЛ 13%.

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