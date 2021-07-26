«Пушкинская карта» расширит культурный репертуар

Учреждения культуры расширят в 4,5 раза репертуар для участия в программе «Пушкинская карта». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала в понедельник, 26 июля, вице-премьер Татьяна Голикова.

Зампред правительства напомнила: проект начнётся 1 сентября 2021 года. Выдавать «Пушкинскую карту» будут молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги с неё можно потратить на посещение концертов, выставок и других учреждений культуры.

Когда мы запустились по сбору афиш всех тех структур, которые будут участвовать в проекте, уже многие учреждения культуры заявили нам, что готовы серьёзно расширить свой репертуар. Мы предполагаем, что только репертуар расширится в 4,5 раза, — отметила Голикова.

Напомним, что в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным было анонсировано создание «Пушкинской карты». Тогда сообщалось, что на неё будут перечисляться деньги на посещение культурных мероприятий — музеев, выставок и концертов. Карту сделают для молодёжи.

Этим можно будет воспользоваться в течение сентября — декабря текущего года и в следующем году. На их счёт, на эту карту, будет положено на четыре месяца три тысячи рублей, — рассказывал глава государства.

NEWS.ru вёл текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.