Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовый онлайн

В среду, 30 июня, в 12:00 мск стартует 18-я по счёту прямая линия с президентом Владимиром Путиным, который будет отвечать на вопросы россиян. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. Ожидается, что российский лидер будет много говорить о вакцинации. Через call-центр на прямую линию поступило порядка 658 тысяч обращений, ещё около 598 тысяч — через соцсети, СМС-сообщения, сайт и мобильное приложение «Москва — Путину». NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию.

13:27 Путин обещал разобраться с тем, что при назначении выплаты детям от трёх до семи лет учитывается доход за последние месяцы в Астрахани. Там требуют полных 12 месяцев дохода, а в других субъектах достаточно месяца.

13:15 Инцидент с британским эсминцем был провокацией... Провокация была комплексная и проводилась не только британцами, но и американцами... Эсминец преследовал разведывательные цели... Может я проговорился, но военные меня извинят... Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир был бы на пороге Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, понимают, что они не могут выйти победителями из этой войны... Военное освоение территории, которая граничит с нами, вызывает беспокойство.

13:10 О мошенниках, совершающих преступления против ветеранов: не хочу комментировать, это просто подонки. Преступления в этой сфере растут. Рост 25%. Этому способствует незаконный оборот персональных данных. ЦБ должен активнее бороться с фишинговыми сайтами. Другие меры борьбы состоят на стыке компетенции ЦБ и правоохранительных органов. По закону, обеспечивающему банковскую и финансовую тайну, силовики получить доступ к ней могут только по решению суда или в рамках уголовного дела.

13:05 Малый и средний бизнес в пандемию пострадал больше всех, но власти проработали целый набор мер по его поддержке. Но отдельные льготы по кредитам могут раскачать и подорвать банковскую систему... Если 18% банки предлагают для кредитования, это многовато.

13:00 Вице премьер Татьяна Голикова поправила Путина: после вакцинации болеют коронавирусом не 10%, а 2,5%. Она профессионал, знает, о чём говорит, прокомментировал президент.

12:57 Инфляция поднялась до 5,9%, задача стоит для её подавления... Вряд ли в этом году удастся снизить до 4%, она будет около 5%.

12:53 Российское сельское хозяйство, в целом, растёт, государство оказывает серьёзную поддержку, достигнутые результаты впечатляют. Налога на скот (об этом был вопрос из Ростовской области) никто не будет вводить.

12:50 Нельзя людей лишать льгот, которые они имеют. Так Путин ответил на реплику о лишении в жителей Омской области званий ветеранов труда и доплаты в 500 рублей.

12:43 Отвечает на вопрос: «Почему бананы из Эквадора дешевле, чем морковь из российских регионов?» Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. РФ включена в глобальную экономику и на нас это тоже сказывается. Самый большой рост на продовольствие был в прошлом году и начале этого...

12:41 Ну что встречаться с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?

12:39 Украинское руководство недружественное к России, а не украинский народ... Виктора Медведчука, которого я считаю украинским националистом, взяли и заперли.

12:38 Я напишу отдельную аналитическую статью и изложу своё отношение к этому делу...

12:35 Я не считаю украинский народ недружественным. Считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ... Его всегда старались растащить, раздробить, ещё со Средних веков. Начинала Польша в своих целях, потом подхватила Австро-Венгрия, потом большевики... В Израиль вообще «чёрненькие» приезжают из Африки, и их там тоже считают своими. В России есть народы эрзя и мокша, но всех их считают мордвой, хотя друг друга они не понимают. Их язык отличается больше, чем русский от украинского, но они дорожат своим единством.

12:34 Путин не знает, в каком формате будет проводиться день знаний в этом году. Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, а не учиться дистанционно. А в старших надо будет смотреть исходя из конкретной ситуации с коронавирусом.

12:32 Средства на создание системы реабилитации от коронавируса выделены, эта система создаётся.

12:29 Обязательная вакцинация незаконна. И увольнять людей с медотводом за отказ от прививки незаконно.

12:24 Путин критикует коронадиссидентов с антипрививочниками и их тезис, что главы государств «сговорились». Он подчёркивает, что болезнь опасна для жизни, а вакцина — не опасна. «Дочка моя тоже привилась „Спутником“, была температура 37,5, но в целом всё прошло хорошо».

12:21 «После прививки болезнь проходит легко и без последствий». «Близкие люди» Путина, имена которых он не назвал, вакцинировались, но заболели, однако заболевание прошло в лёгкой форме. В среднем после прививки болеют 10%.

12:19 Путин привился «Спутником V». После первого укола ничего не чувствовал, потом была небольшая боль в месте укола. После второго укола была небольшая температура. Потом взяли на анализ кровь и обнаружили «высокий вровень защиты».

12:17 Про вакцинацию: «Были предложения коллег перевести вакцинацию от COVID-19 в раздел нацплана, но депутаты не поддержали это предложение, поэтому в этот раздел вакцинация от COVID-19 не попала и не является обязательной. Вторая составляющая говорит, что в случае эпидемии в отдельных регионах РФ по рекомендации главных сан.врачей руководители регионов имеют право вводить вакцинацию отдельных категорий граждан».

12:15 Путин считает, что проведение Евро-2021 в условиях пандемии, государство вынуждено «исполнять обязательства». Он не поддерживает обязательную вакцинацию.

12:10 Путин прибыл на прямую линию. Он благодарит волонтёров за обработку вопросов от граждан.

11:59 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно «работает непосредственно с обращениями россиян» и «обращает внимание он практически на всё». Он также рассказал про совещания главы государства с экспертами во время подготовки к прямой линии, которые необходимы «для обновления информации» по темам экономики и развития. Песков уверяет, что Путин «очень щепетильно относится ко всем цифрам» и «держит их в голове».